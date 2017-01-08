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Frank de Boer'dan Terim'i aşağılayan sözler!

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Frank de Boer'dan Terim'i aşağılayan sözler!
Frank de Boer, A Milli Takımımızın teknik direktörü Fatih Terim hakkında şoke eden sözler sarf etti.
Frank de Boer'dan Terim'i aşağılayan sözler! Frank de Boer'dan Terim'i aşağılayan sözler! Frank de Boer'dan Terim'i aşağılayan sözler!

 

Hollandalı teknik adam verdiği özel bir röportaj esnasında, "Hiddink, Rijkaard, Advocaat bunlardan bir şeyler öğrendim. Fatih Terim'den de, futbolun nasıl oynanmaması gerektiğini öğrendim. O da bir nevi öğrenmek sayılır" diye konuştu.

'TAM ANLAMIYLA GERÇEK MEGOLAMAN'

Frank de Boer, önceki yıllarda yaptığı bir açıklamada yine Fatih Terim'i hedef almıştı. De Boer, eski teknik direktörü için “Kendisi futboldan çok dış görüntüsüyle ilgilenirdi. Benim hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Yarım sezonluk bir dönemde aynı kıyafetle diğer antrenmana çıktığını görmedim. Bu gerçekten inanılmazdı. Tam anlamıyla gerçek bir megolamandı" ifadelerini kullanmıştı. (Yeni Şafak)

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