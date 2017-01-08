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Başbakan Yıldırım ve Barzani'den ortak açıklama

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Başbakan Yıldırım ve Barzani'den ortak açıklama
Irak'ta bulunan Başbakan Binali Yıldırım ve Mesud Barzani ortak açıklama yaptı.
Başbakan Yıldırım ve Barzani'den ortak açıklama Başbakan Yıldırım ve Barzani'den ortak açıklama Başbakan Yıldırım ve Barzani'den ortak açıklama

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

15 Temmuz sonrası ziyaretiniz çok önemliydi. Gazi Meclisi'mizi ziyaret ettiniz ve Türk milletiyle dayanışmanızı gösterdiniz. FETÖ'ye karşı net bir tavır sergilediniz.

Görüşmelerimiz çerçevesi iki başlık altında toplanabilir.

Bunlardan birincisi terörle ortak mücadele. İkincisi ise ekonomik ve yatırım konuları.

Özellikle terör bağlamında şunları ifade etmekte fayda var. Hem DAEŞ hem PKK hem de FETÖ terör örgütü sadece Türkiye'nin meselsi değil aynı zamanda bu bölgenin de meselesidir. 

Biz Suriye'de DAEŞ'e karşı Fırat Kalkanı operasyonunu sürdürüyoruz. Ortak hedefimiz bölgenin ve tüm insanlığın baş belası olan bu sapık örgütü ortadan kaldırmak. DAEŞ'e karşı uluslararası camia daha fazla destek vermelidir. 

PKK ile hem yurt içinde hemde bu bölgede mücadelemiz sürüyor. PKK'ın Irak'tan ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması ve Şengal bölgesine yuvalanması asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye'nin değil sizinde güvenlik meselenizdir. Irak merkezi hükümetin de sizinde güvenlik meselenizdir. O yüzden burada ortak bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupa'lı ve ABD'li dostlarımıza da anlatıyoruz. Diğer yandan PYD'nin Suriye bölgesinde oldu bittiler yapmasına asla rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan insanları yerinden yurdundan ettiler. Adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarınız biliyoruz. Bunlar PKK'dan türemiş isim değiştirmiş terör örgütleri. PKK eşittir PYD eşittir YPG. Artık o kadar çok örgüt adları çıkartılıyorlar ki her saldırıdan sonra yeni bir ad duyuyoruz. Bunları yediğimizi zannetmesinler.

Diğer yandan ekonomik konularda bakanlar çalışmalarını yaptılar. Ekonomik konuları görüşmek üzere Ocak ayında bir komisyon kurulacak. Erbil'de bir iş forumu kurulacak. 

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