08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:18İkindi 15:38Akşam 18:00Yatsı 19:26
    • 11°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 77.107 0.94
  • Altın: 137,557 0.83
  • Dolar: 3,6304 0.84
  • Euro: 3,8336 0.46

İki kritik bölge DEAŞ'ın elinden alındı!

»
TSK ve ÖSO askerleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda Bazaa yakınlarındaki Om Adasa kasabası ve Maori tepesi kontrol altına alındı.
İki kritik bölge DEAŞ'ın elinden alındı!
İki kritik bölge DEAŞ'ın elinden alındı! İki kritik bölge DEAŞ'ın elinden alındı! İki kritik bölge DEAŞ'ın elinden alındı!

DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı, son sürat devam ediyor. Ağır kayıplar veren DEAŞ terör örgütü elindeki bölgeleri tek tek kaybediyor. TSK ve ÖSO askerleri tarafından yürütülen operasyonda şu ana kadar binlerce DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. 

El Bab, Kabasin ve Bazaa çemberinde sıkışan DEAŞ terör örgütüne ait hedefler imha ediliyor. Çatışmaların yoğunlaştığı Bazaa bölgesinde terör örgütü hedefleri Türk savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından vurulmaya devam ediyor. Bazaa'nın doğusundan ilerleyişini devam ettiren TSK ve ÖSO iki bölgeyi daha ele geçirdi. Bazaa yakınlarındaki Om Adasa kasabası ve Maori tepesi kontrol altına alındı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da kırmızı alarm! 1347 araç ve 7 bin personelle...İstanbul'da kırmızı alarm! 1347 araç ve 7 bin personelle...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren 1347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede, 7 bin personelle görev yaptı.
İki kritik bölge DEAŞ'ın elinden alındı!İki kritik bölge DEAŞ'ın elinden alındı!TSK ve ÖSO askerleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda Bazaa yakınlarındaki Om Adasa kasabası ve Maori tepesi kontrol altına alındı.
3 yaşındaki çocuk yanarak can verdi3 yaşındaki çocuk yanarak can verdiAdana'da annesinin eve kilitlediği 3 yaşındaki çocuk, çıkan yangında yanarak can verdi.
Halk terörün arkasında ABD var dediHalk terörün arkasında ABD var dedi42 ilde yapılan araştırmada her 4 kişiden üçü terör örgütlerinin arkasında başka bir gücün olduğunu düşünüyor. Vatandaşların yüzde 80'i, teröre en fazla desteği veren ülkenin ABD olduğu görüşünde.
CIA ajanından çarpıcı Türkiye açıklamasıCIA ajanından çarpıcı Türkiye açıklamasıCIA ajanı Robert David Steele, katıldığı televizyon programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Pensilvanya’dan Pentagon’a uzanan şüphePensilvanya’dan Pentagon’a uzanan şüpheABD'li Jacob Raak, Reina’da vurulduğunu söyledi, el sallayarak ülkeyi terk etti. Arkasında birçok soru işareti bıraktı.
  • Partilerden anayasa teklifi için taktik savaşları​08 Ocak 2017 Pazar 13:00
  • FETÖ iddianamesi: Piyasayı ele geçirdi, kamuya çöreklendi08 Ocak 2017 Pazar 12:33
  • 15 Temmuz gazisine FETÖ şoku!08 Ocak 2017 Pazar 12:00
  • FETÖ'den tutuklu polis cezaevinde intihara kalkıştı08 Ocak 2017 Pazar 11:30
  • TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması!08 Ocak 2017 Pazar 11:02
  • Peygamber efendimiz (S.A.V)'in günlük yaşamı08 Ocak 2017 Pazar 10:48
  • AK Partili vekillerden ''MHP tabanı'' uyarısı08 Ocak 2017 Pazar 10:19
  • Okullar tatil olacak mı? Açıklama yapıldı08 Ocak 2017 Pazar 10:14
  • 3 kez hata yapan TV kanalı yandı08 Ocak 2017 Pazar 10:09
  • 18 yaşında katil oldu08 Ocak 2017 Pazar 10:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri