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Pensilvanya’dan Pentagon’a uzanan şüphe

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Pensilvanya’dan Pentagon’a uzanan şüphe
ABD'li Jacob Raak, Reina’da vurulduğunu söyledi, el sallayarak ülkeyi terk etti. Arkasında birçok soru işareti bıraktı.
Pensilvanya’dan Pentagon’a uzanan şüphe Pensilvanya’dan Pentagon’a uzanan şüphe Pensilvanya’dan Pentagon’a uzanan şüphe

Yılbaşı gecesini kana bulayan Reina saldırısını yapan teröristin üzerindeki sır perdesi henüz aralanmamışken, olaydan yaralı olarak kurtulan ABD'li Jacob Raak hakkındaki soru işaretleri de her geçen gün artmaya devam ediyor.

Reina'da bacağından vurulduktan sonra ambulansa kaldırılırken verdiği röportajla dikkatleri üzerine çeken Raak, kaleşnikof kurşunu ile yaralanan bacağına yılbaşı süsü ile yapılan bandaj ve neredeyse gülerek verdiği röportajla akıllarda kalmıştı. ABD medyası Raak'ın bir Amerikan Kara Kuvvetleri'ne istihbarat üreten National Ground Intelligence Center (NGIC) adlı gizli istihbarat biriminde çalıştığını söylerken ABD'li adamın kafasındaki şapkada yazan 'Quiet Storm' (Sessiz fırtına) yazısının da bu birimin sloganı olduğu anlaşıldı. Pensilvanya'da küçük bir silah dükkanı olduğu belirlenen Rakk hakkında ABD medyasında dün yeni iddialar ortaya atıldı. Neoliberal News of the Day gazetesi "Türkiye, Truman Doktrinleri dahilinde Gladyo Operasyonları'na dahil olan ilk ülkelerden biriydi ve henüz Galdio'dan arındırılmamış tek ülke olmayı da sürdürüyor" sözleriyle başlayan makalesinde Raak'ın basaı tarafından kurulan TECH Manugactiring isimli şirketin Pentagon'a kadar uzanan ilişki ağı irdelendi.

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ARKADAŞLARIN NEREDE RAAK?

Habere göre internet sitesi bile çalışmayan şirket hiç de basit silahlar satmıyor aksine savunma sistemleri, insansız hava araçları ve füzeler geliştiriyor. Ayrıca bu gizemli şirketin çözüm ortakları arasında ABD Savunma Bakanlığı'nın yakın ilişkilerde olduğu Lockheed Martin, Boeing, Raytheon gibi şirketler bulunuyor. Basit bir silah dükkanını Pentagon'a kadar bağlantısının çok anlamlı olmadığını anlatan gazete Gladyo Operasyonları'nda kullanılan gizli CIA görevlilerinin aynen Rakk örneğinde olduğu gibi "Silah işiyle uğraşan eski bir asker" kimliğini sık sık kullandığı da belirtti. Gazete ayrıca şu an Rakk'ın neden kameralardan uzak olduğunu ve beraberinde Reina'ya geldiği ve 7'si saldırıda vurulan arkadaşlarının neden ortaya çıkmadığını da sorguladı.

* Jacob Rakk'ın saldırıda kaleşnikof kullanıldığını nasıl bildiği, önemli bir soru işareti olarak akıllarda kaldı.

PENSİLVANYA PENTAGON HATTI

♦ Silah işi yapan eski bir asker' CIA için ne anlama geliyor?
♦ Jake hangi amaçla İstanbul'a gelmişti?
♦ Rakk şu an nerede, neden ortaya çıkmıyor?
♦ Bu arkadaşlar şu an neredeler? Neden hiç ortaya çıkmadılar?
♦ 7'si vurulan 9 arkadaşı kimlerdi?
♦ Basit bir silah dükkanının nasıl oluyor da çözüm ortakları arasında Lockheed Martin ve Boeing gibi devler bulunuyor?

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