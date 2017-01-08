08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:18İkindi 15:38Akşam 18:00Yatsı 19:26
    • 11°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 77.107 0.94
  • Altın: 137,557 0.83
  • Dolar: 3,6304 0.84
  • Euro: 3,8336 0.46

CIA ajanından çarpıcı Türkiye açıklaması

»
CIA ajanından çarpıcı Türkiye açıklaması
CIA ajanı Robert David Steele, katıldığı televizyon programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CIA ajanından çarpıcı Türkiye açıklaması CIA ajanından çarpıcı Türkiye açıklaması CIA ajanından çarpıcı Türkiye açıklaması

CIA ajanı Robert David Steele, Türkiye'deki bir çok terör saldırı ve suikastın arkasında ABD ve NATO olabilir mi? sorusu üzerine, Bunun mümkün olduğunun altını çizerek, "Bir CIA ajanı olarak, CIA'in bu tür işler yaptığını söyleyebilirim. CIA para ve teknoloji sağlar ve sonrasında kirli işleri yapacak Suudi Arabistanlı, İsrailli, Belçikalı, Alman ve diğer ülkelerden insanlar var." dedi.

"ÜLKE OLARAK SALDIRI ALTINDASINIZ"

 Daha fazla sahte bayrak saldırısına daha fazla suikasta daha fazla enerji kesintisi gibi sonuçlara neden olan elektronik saldırılara maruz kalacaksınız. Çünkü istikrarın temeli güvenliktir. Avrupa, Orta Asya, Arap ülkeleri ve Afrika arasındaki konumuyla Türkiye dünyanın merkezindedir. Giderek daha fazla kendini gösteren bir ülke haline geldiğinizi ancak bunun sonucunda bir asimetrik savaşla karşı karşıya kaldığınızı düşünüyorum. Bu durumda hiç kimsenin sizinle dost olduğunuzu varsayamazsınız."

"UTANIYORUM"

"ABD Hükümeti ve ABD Büyükelçiliği düzenli şekilde yalan söyler. Bir ABD vatandaşı olarak bu durumdan büyük bir utanç duyuyorum. Ben bir savaşın ortasındayım burada ABD istihbaratının başındaki kişi ABD Başkanına Rusya'ın ABD seçimlerini Hacklediği yönünde yalan söyledi. Amerika çok yalan söyler. Şunu anlamalısınız ki Kürtler bazıları tarafından terörist olarak değil özgürlük savaşçıları olarak görülmektedir."

"Bana göre ekonomik yaptırımlar bir aktif savaş yöntemidir. Bir devlerin bağımsızlığını engellen bir durumdur. Bu konuda Ekvator örneğinden bahsedebilirim. Bir yılınızı planlama için geçirirsiniz sonrasında size yaptırım uygulayan devletlerin tümünü sınırdışı edersiniz. Bağımsız Türkiye olarak onlara ihtiyacınız yok."

CIA TRUMP'I ADIM ADIM İZLİYOR

Donald Trump çok büyük bir potansiyeli sahip çünkü o beklenmedik bir şekilde seçildi. Büyün bahisçiler onun seçilmeyeceğini iddia ettiler. Seçilme şansının 1/20 ile 1/2000 arasında olduğu söyleniyordu. Sonuçta seçildi çünkü ulusal güvenlik Hillary Clinton'ın kullandığı elektronik oy sahteciliğini durdurdu.

Clinton bu yöntemle 13 eyalette Sanders'in önüne geçmişti. Trump aynı zamanda ulusal güvenlik ajansındaki iyi adamlar ve ulusal demokratik komitedeki bazı kişiler tarafından sızdırılan e-mailler sayesinde kazandı.

"TRUMP SUİKASTA UĞRAYABİLİR"

Ben de ulusal istihbarat teşkilatı liderinin yalancı olduğunu ilan eden sürecin içindeyim. Donald Trump'a yalan söylüyorlardı, bu durum sorunlara yok açtı. Donald Trump, Goldman Sachs tarafından esir alınmıştır. Kendisinin etrafı halihazırda düzenin adamları tarafından sarılmış durumda ve kendisine ulaşan bilgiler bu yolla filtreden geçiriliyor. ABD gizli servisi zaten şu anda onun nereye gideceğini ve kiminle buluşacağını kontrol ediyor. Donald Trump zannediyorum ki suikasta uğrayan John F. Kennedy'den sonra kontroletmekte en zorlanacakları başkan. Kendisi herhangi bir zaman suikasta uğrayabileceğini biliyor.

Trump'ın Avrupa'daki, Orta Doğu'daki üstlerimizi kapatmak ve NATO'yu bitirmek istediğini düşünüyorum. Ancak aynı zamanda Lynn Rothschild ve Evelyn Rothschild'in bu konu hakkında konuşmasını engellemek için ona 20 milyar dolar verebileceğini de biliyorum. Şu anda zar atılacak ve sonucunu bekleyeceğiz.

ABD bir demokrasi değil. ABD Rothschild'lerin kontrolündeki bankaların yönettiği iki partili Tiranlıkla yönetilen, Faşist ve kurumsal bir devlettir. Hal böyleyken bizim Türkiye'yi eleştirme hakkımız yok. Benim bakış açıma göre Türkiye kesinlikle merkezi bir ülke. Türkiye, Orta Doğu'da yeniden düzen sağlayıcı rolünü aldığı müddetçe işlediği her türlü günah affedilmeli diye düşünüyorum. Orta Doğu'da düzen sağlayıcı bir role bürünmek için de Rusya ve İran ile işbirliğini güçlendirirken Suudileri ve İsrail'i de yeniden dar bir alana sıkıştırması gerekiyor.

"OBAMA BİR KUKLA"

"O Wall Street'in bir uşağı. Ona ne söylenirse onu yapıyor. Ayrıca onu kandırdılar. Obama bütün dürüstlüğünü kaybetti. Rusya’ya karşı uygulanan bu yaptırımlar Obama’nın savaş tamtamları çalan Neocon’ların amaçlarına hizmet ettiğini gösteriyor. Bunlar General Wesley Clark’ın Amerikan hükümetini işgal ettiği belirttiği insanlar. Obama bu işi para için yapıyor. Bunu şahsi prensipleri çerçevesinde yapmıyor. Ben Başkan Putin’in bu olgun davranışını selamlıyorum. Artık onun da yapması gereken tek şey Trump’ın ofisini devralmasını beklemek. Trump görevi devraldığında bu yaptırımları geri alacak. Ancak bir sorunumuz var. Trump’ın ABD hükümetindeki en büyük düşmanları demokratlar değil, Cumhuriyetçiler.  Hem demokratlar hem de Cumhuriyetçiler bankalar tarafından bir iş modeli olarak uygulanan savaş pratiklerini destekliyor. Şu a itibariyle gerçekten uluslararası açık kaynaklı bir istihbarat ağına ihtiyacımız var. Bu istihbarat ağı ABD halkına sistemin ne derece çürümüş olduğunu ayna beyan anlatmalıdır. Bunu yaparken Goldman Sachs’tan başlayıp Cumhuriyetçi Ulusal Komite’ye kadar detaylı bir biçimde anlatmalıdır. Ben bir sonraki E-Posta sızıntılarının Cumhuriyetçilerle ilgili olacağını düşüyorum."

DAEŞ’i ABD KURDU

"Şimdi bunu 3 parçaya bölelim. DAEŞ’i üç soruyla analiz edebilirsiniz; Onları kim kurdu? Onları kim kontrol ediyor? Ve onlardan kim fayda sağlıyor?"

"Suudi Arabistan ve ABD DAEŞ’i kurdular. Bu gerçek hakkında aklınızda en ufak bir soru işareti olmasın. DAEŞ büyük çoğunlukla Suudi Arabistan ve İsrail tarafından kontrol ediliyor. İsrail bir takım memurlarını DAEŞ ile alakalı konularda özellikle görevlendirdi. DAEŞ aslında aynı zamanda bölünmüş bir çete. Dolasıyla tam anlamıyla kontrol edilebileceklerini düşünmüyorum. Rusya’nın gücünü göstermek konusunda harika bir iş çıkarttığını düşünüyorum ancak bizim Halep’te yaptıklarımız gerçekten çok üzücü. "

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da kırmızı alarm! 1347 araç ve 7 bin personelle...İstanbul'da kırmızı alarm! 1347 araç ve 7 bin personelle...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren 1347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede, 7 bin personelle görev yaptı.
İki kritik bölge DEAŞ'ın elinden alındı!İki kritik bölge DEAŞ'ın elinden alındı!TSK ve ÖSO askerleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda Bazaa yakınlarındaki Om Adasa kasabası ve Maori tepesi kontrol altına alındı.
3 yaşındaki çocuk yanarak can verdi3 yaşındaki çocuk yanarak can verdiAdana'da annesinin eve kilitlediği 3 yaşındaki çocuk, çıkan yangında yanarak can verdi.
Halk terörün arkasında ABD var dediHalk terörün arkasında ABD var dedi42 ilde yapılan araştırmada her 4 kişiden üçü terör örgütlerinin arkasında başka bir gücün olduğunu düşünüyor. Vatandaşların yüzde 80'i, teröre en fazla desteği veren ülkenin ABD olduğu görüşünde.
CIA ajanından çarpıcı Türkiye açıklamasıCIA ajanından çarpıcı Türkiye açıklamasıCIA ajanı Robert David Steele, katıldığı televizyon programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Pensilvanya’dan Pentagon’a uzanan şüphePensilvanya’dan Pentagon’a uzanan şüpheABD'li Jacob Raak, Reina’da vurulduğunu söyledi, el sallayarak ülkeyi terk etti. Arkasında birçok soru işareti bıraktı.
  • Partilerden anayasa teklifi için taktik savaşları​08 Ocak 2017 Pazar 13:00
  • FETÖ iddianamesi: Piyasayı ele geçirdi, kamuya çöreklendi08 Ocak 2017 Pazar 12:33
  • 15 Temmuz gazisine FETÖ şoku!08 Ocak 2017 Pazar 12:00
  • FETÖ'den tutuklu polis cezaevinde intihara kalkıştı08 Ocak 2017 Pazar 11:30
  • TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması!08 Ocak 2017 Pazar 11:02
  • Peygamber efendimiz (S.A.V)'in günlük yaşamı08 Ocak 2017 Pazar 10:48
  • AK Partili vekillerden ''MHP tabanı'' uyarısı08 Ocak 2017 Pazar 10:19
  • Okullar tatil olacak mı? Açıklama yapıldı08 Ocak 2017 Pazar 10:14
  • 3 kez hata yapan TV kanalı yandı08 Ocak 2017 Pazar 10:09
  • 18 yaşında katil oldu08 Ocak 2017 Pazar 10:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri