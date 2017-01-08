08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
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Halk terörün arkasında ABD var dedi

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Halk terörün arkasında ABD var dedi
42 ilde yapılan araştırmada her 4 kişiden üçü terör örgütlerinin arkasında başka bir gücün olduğunu düşünüyor. Vatandaşların yüzde 80'i, teröre en fazla desteği veren ülkenin ABD olduğu görüşünde.
Halk terörün arkasında ABD var dedi Halk terörün arkasında ABD var dedi Halk terörün arkasında ABD var dedi

 

Aralık ayının son günlerinde yaptığımız geniş kapsamlı kamuoyu araştırmasının en önemli sonucu şudur:

Vatandaşlar ülkemizde yaşanan terörü terör örgütlerinin tek başına yapmadığını düşünüyor. Arkasında bir takım güçlerle hareket ettiğini söylüyor. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında sorulan sorulara parti aidiyetiyle cevap veren halkımız, terör konusunda ortak cevaplar veriyor. Yani iktidarıyla muhalefetiyle tek ses halinde, terör örgütlerinin tek başına hareket etmediğini, arkasında birtakım güçler olduğunu söylüyor. Hatta "kim bu güçler" sorusuna da benzer cevaplar veriyor. Halkımızın verdiği bu cevaplar, farklı renklere sahip olsak da söz konusu olan Vatan ve ülkemizin bekası olduğunda nasıl bir araya gelebildiğimizin en önemli göstergesi.

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TERÖRÜ KİM YAPIYOR?

SORU: Ülkemizde son dönemlerde sıkça terör olayları yaşanıyor. "Sizce bu terörü PKK, DAEŞ, FETÖ vs. gibi terör örgütleri mi yapıyor yoksa bu terörün arkasında bir takım güçler mi var?"

Terörü PKK, DAEŞ, FETÖ vs. gibi terör örgütlerinin kendi başlarına yaptıklarını düşünenlerin oranı %24.0'tür. Halkın %76.0'sı ise terörün arkasında başka güçlerin olduğunu düşünmektedir.

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BUGÜN SEÇİM OLSA?

HDP seçmeninin %39.2'si terörü terör örgütlerinin tek başlarına yaptıklarını düşünürken, Ak Parti seçmeninin %75.7'si, MHP seçmeninin %78.7'si, CHP seçmeninin ise %77.1'i arkalarında başka güçler olduğu görüşündedir.

TERÖRÜ DESTEKLEYEN GÜÇLER KİMLER?

SORU: (ARKASINDA GÜÇLER VAR DİYENLERE) Terörü desteklediğini düşündüğünüz bu güçler kim veya kimler?
Teröre destek verdiği düşünülen en büyük güç %80.3 ile Amerika. Amerika'yı %45.1 ile İsrail, %34.5 ile AB ülkeleri, %22.9 ile Dış güçler, %17.6 ile Rusya, %8.9 ile Derin devlet, %8.3 ile İran takip etmektedir.

BUGÜN SEÇİM OLSA?

Terörü destekleyen güçler olduğunu düşünen Ak Parti seçmeninin %85.3'ü bu gücün Amerika, %55.7'si İsrail olduğunu düşünmektedir. CHP seçmeninin %15.7'si Derin devlet, HDP seçmeninin %46.8'i Rusya, MHP seçmeninin %44.3'ü ise AB ülkeleri cevaplarını genel ortalamanın oldukça üzerinde ifade etmişlerdir.

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TÜRKİYE-ABD (TRUMP) İLİŞKİLERİ

SORU: Bildiğiniz gibi Amerika'da seçimleri Donald Trump kazandı. Yakında da göreve başlayacak. Sizce Trump'la birlikte Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak?

Halkın %33.0'ü Trump'la birlikte Türkiye ABD ilişkilerinin daha kötüye gideceğini düşünmektedir. Daha iyi olacak diyenler %26.8, Aynı-değişmeyecek diyenler ise %40.2'dir.

BUGÜN SEÇİM OLSA?

Ak Parti seçmeninin %41.4'ü daha iyi olacak derken, CHP seçmeninin %43.3'ü, MHP seçmeninin %40.2'si, HDP seçmeninin %60.4'ü daha kötü olacağı görüşündedir.

TERÖRLE İLGİLİ KİM NE DÜŞÜNÜYOR

Terör örgütlerinin arkasında bir takım güçler olduğunu düşünenler genel ortalamanın biraz daha üzerinde erkeklerdir. Kadınların yüzde 27.2'si terer öğütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptığını düşünürken bu oran erkeklerde lüzde 20.8 civarında.

Kadınların yüzde 72.8'i terör örgütlerinin arkasında başka güçlerin olduğuna inanırken bu oran erkelerde yüzde 79.2 kadar çıkıyor. Yaşın yükselmesiyle terör örgütlerinin arkasında güçler olduğunu düşünenlerin oranı genel ortalamanın biraz üzerine çıkmakta.

Üniversite ve daha yüksek eğitimli seçmenlerin %81,4'ü terör örgütlerinin arkasında başka güçler olduğunu düşünmektedir.
İlkokul mezunları arasına terör örgütünün saldırılarını kendi başlarına yaptığına inananların oranı yüzde 29.8 iken, arkasında bayka güçler olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 70.2 civarında.

Ortaokul düzeyindekilerin yüzde 21.7'si terör örgütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptıklarını, yüzde 78'.3'ü ise arkalarında başka güçlerin olduğunu düşünüyor.

Lise de bu rakamlar yüzde 22.7'ye 77.3 iken, üniversite mezunları arasında terör örgütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptığını düşünenlerin oranı yüzde 18.6, arkasında başka bir gücün olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 81.4 civarında oldu.

Kürt vatandaşların %66,3'ü de terörün arkasında başka güçler var demiştir. Türkler arasında terör örgütlerini saldırılarını kendi başlarına yaptıklarını düşünenlerin oranı yüzde 23.1 iken Kürt vatandaşlar arasında bu oran yüzde 31.7 düzeylerinde seyrediyor.

Terör örgütlerinin arkasında başka güçlerin olduğu konusunda ise Türkler yüzde 76.9 oranla hemfikirken, bu oran Kürt arasında da yüzde 68.3 civarında.

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

Araştırma, 24-26 Aralık 2016 günleri Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgede, 42 ilde, 126 mahalle köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 1.517'si kadın, toplam 3.035 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır.

Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı tabakalı tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise, cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır. Örneklem seçilirken TÜİK ve Maliye Bakanlığı verilerinden faydalanılmıştır. Örneklemde ilçe, kır kent ağırlığına uyulmuştur.

Araştırma raporunda yer alan Büyükşehir verileri, statü olarak büyükşehirleri değil, nüfusu büyük olan şehirleri yani metropolleri ifade etmektedir.

ARAŞTIRMA KAPSAMINDA GİDİLEN İLLER

Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Isparta, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van ve Zonguldak'tır.

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven sınırları içerisinde % 1.8'dir.

Milliyet

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