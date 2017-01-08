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2010 yılına dikkat! CHP ve HDP aynı taktiği yapacak

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2010 yılına dikkat! CHP ve HDP aynı taktiği yapacak
Anayasa değişikliği teklifi yarın TBMM'ye gelecek. 15 gün sürmesi beklenen görüşmelerde AK Parti, CHP ve HDP’nin 2010’da olduğu gibi oylamaya katılmayabileceğini savunuyor.
2010 yılına dikkat! CHP ve HDP aynı taktiği yapacak 2010 yılına dikkat! CHP ve HDP aynı taktiği yapacak 2010 yılına dikkat! CHP ve HDP aynı taktiği yapacak

AK Parti’nin MHP’nin desteğiyle hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerine yarın 14.00’te başlanacak. Konuşmalar, soru-cevap işlemi, önerge işlemi ve oylamalarla birlikte 4 ana bölümden oluşan 2 turlu görüşmelerin 15 gün sürmesi planlanıyor.

Milletvekilleri, Türkiye’yi Cumhurbaşkanlığı sistemine taşıyacak olan 18 maddelik teklif için 24 Ocak’a kadar aralıksız çalışacak. Genel Kurul sürecinde teklifin maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor. AK Parti, esas değişikliklerin komisyonda yapıldığı, teklifin olgunlaştığı görüşünde.

Genel Kurul’da teklifin sahibi AK Parti ve MHP ile mevcut sistemin devam etmesini isteyen CHP ve HDP grupları arasında sert tartışmaların yaşanması bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Pazartesinden itibaren parlamentoyu izleyin. CHP’nin Türkiye’yi korumak için verdiği mücadeleye tanık olacaksınız” sözleriyle görüşmelerin çetin geçeceğinin sinyalini verdi. AK Parti’nin anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin fazla uzamaması için grup önerisi verilmemesi talebi, CHP tarafından reddedildi. Teklifin tümü üzerinde siyasi parti grupları adına konuşmalar, teamüller çerçevesinde yine 20’şer dakika olacak. CHP adına ilk konuşmayı Antalya Milletvekili Deniz Baykal yapacak. Baykal, kendisine ayrılan sürede partisinin teklife neden karşı çıktığını anlatacak. AK Parti kurmayları, Genel Kurul’daki görüşme sürecinde anayasa ve içtüzük kurullarına azami gayret gösterileceğini kaydediyor. Konuşmalarda herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğinin altı çiziliyor. Ancak AK Parti kurmayları, CHP’nin takınacağı tutuma misliyle karşılık verileğini belirtiyor.

AK Parti kanadında, CHP ve HDP’nin 2010’daki anayasa değişikliği oylamasında olduğu gibi içlerinde ‘evet’ diyebilecek milletvekillerini engellemek için oylamaya katılmayabileceği iddiası da dillendiriliyor. CHP ve HDP’liler ise bu iddiaya karşı çıkıyor. Her iki partinin temsilcileri, tam aksine AK Parti ve MHP’de ‘hayır’ oyu kullanabilecek milletvekillerinin kendilerini rahat hissedebilmeleri için oylamaya katılacaklarını ifade etti. Fakat CHP ve HDP grubunun, gidişata göre teklifin tümünün oylanacağı son oturuma katılmayabileceği kaydediliyor. 

ANA MUHALEFETTEN ‘BAŞKANLIK’ TOPLANTILARI

CHP Parti Meclisi bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Anayasa değişikliği teklifi TBMM Genel Kurulu’na gelmeden önce dün partisinin il başkanları ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, bugün de PM’yi toplayacak. 12.00’de başlayacak toplantıda CHP’nin genel kurul oylaması ve sonrasında yapacakları masaya yatırılacak. Kılıçdaroğlu, teklif Genel Kurul’a gelmeden son toplantıyı ise milletvekilleriyle yapacak. Kılıçdaroğlu, yarın 10.00’da Meclis’te milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı düzenleyecek. 

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