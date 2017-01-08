İstanbul Valisi Vasip Şahin, zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle kentte eğitim-öğretime yarın (pazartesi) 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı.
08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
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Haber geldi! İstanbul'da eğitime kar engeli
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