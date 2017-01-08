08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
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Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi

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Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi
3 ay önce cezaevinden çıkan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, sevgilisiyle el ele alışveriş yaparken muhabirleri fark edince panikledi.
Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi

Beşiktaş'ta otomobiliyle çarparak bir polisin şehit olmasına neden olan, 8 ay tutukluluktan sonra 3 ay önce tahliye edilen Rüzgar Çetin, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. Kız arkadaşıyla birlikte Macro Center'dan alışveriş yapan Çetin, muhabirleri fark edince panikledi.

Görevlilerden aracını marketin tam önüne park etmesini istedi. Kız arkadaşı alışveriş paketlerini araca yüklerken dışarı çıkamayan Çetin, yaklaşık 1 saat marketin içinde kaldı. Paketleri yükleyen kız arkadaşı daha fazla beklemeyip araçla ayrılırken, Rüzgar Çetin marketten yürüyerek uzaklaştı.

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