Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi

Beşiktaş'ta otomobiliyle çarparak bir polisin şehit olmasına neden olan, 8 ay tutukluluktan sonra 3 ay önce tahliye edilen Rüzgar Çetin, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. Kız arkadaşıyla birlikte Macro Center'dan alışveriş yapan Çetin, muhabirleri fark edince panikledi.
Görevlilerden aracını marketin tam önüne park etmesini istedi. Kız arkadaşı alışveriş paketlerini araca yüklerken dışarı çıkamayan Çetin, yaklaşık 1 saat marketin içinde kaldı. Paketleri yükleyen kız arkadaşı daha fazla beklemeyip araçla ayrılırken, Rüzgar Çetin marketten yürüyerek uzaklaştı.
08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
- "2017'de girişimciye büyük destek geliyorRüzgar Çetin muhabirleri görünce paniklediHaber geldi! İstanbul'da eğitime kar engeliFirari FETÖ'cü ABD'de rektör oldu!İstanbul'da kar ne kadar sürecek?2010 yılına dikkat! CHP ve HDP aynı taktiği yapacakİsrail'de saldırı! Kamyonla kalabalığa daldıİran'dan kritik 'Türkiye' açıklamasıİstanbul'da kırmızı alarm! 1347 araç ve 7 bin personelle...İki kritik bölge DEAŞ'ın elinden alındı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
- “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
İmsak 06:50 Güneş 08:22 Öğle 13:18 İkindi 15:38 Akşam 18:00 Yatsı 19:26
- 12°C Adana
- 7°C Adıyaman
- -5°C Afyon
- 3°C Ağrı
- -1°C Amasya
- -2°C Ankara
- 10°C Antalya
- 5°C Artvin
- 5°C Aydın
- -3°C Balıkesir
- BIST: 77.107 0.94
- Altın: 137,557 0.83
- Dolar: 3,6304 0.84
- Euro: 3,8336 0.46
Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi
Beşiktaş'ta otomobiliyle çarparak bir polisin şehit olmasına neden olan, 8 ay tutukluluktan sonra 3 ay önce tahliye edilen Rüzgar Çetin, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. Kız arkadaşıyla birlikte Macro Center'dan alışveriş yapan Çetin, muhabirleri fark edince panikledi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi3 ay önce cezaevinden çıkan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, sevgilisiyle el ele alışveriş yaparken muhabirleri fark edince panikledi.
Ünlü oyuncu çileden çıktı! Taksicinin üstüne yürüdüHararetli şekilde telefonla konuşan Zafer Algöz'ü kornalar çileden çıkardı.
Ece Erken zehirlendiYediği etten zehirlenen sunucu, sabaha kadar kustu, halsizliği devam edince yayına çıkamadı.
Şeyhzade Ahmet Efendi dualarla anılacakŞeyhzade Hacı Ahmet Şevki Ergin Hocaefendi, dar-ı bekâ’ya irtihalinin 15’inci seneyi devriyesinde hayırla ve hasretle anılacak.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi
- Ünlü oyuncu çileden çıktı! Taksicinin üstüne yürüdü
- Ece Erken zehirlendi
- Şeyhzade Ahmet Efendi dualarla anılacak
- Ankara'da toplu taşımaya zam geldi!
- Fotoğrafı görünce şaştı kaldı!
- Gezici Levent gizli kapaklı boşandı
- Diriliş Ertuğrul'a taze kan!
- Tabutu açan aile neye uğradığını şaşırdı
- 10 aylık bebeğini cami tuvaletine bırakan vicdansız anne yakalandı
- Gülriz Sururi'den takipçilerine uyarı
- Şahan Gökbakar isyan etti!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.