Kıbrıs sorunu Ekonomi, Avrupa Birliği, Mülkiyet, Yönetim-Güç Paylaşımı, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor. Taraflar, 11 Ocak’ta kendi haritalarını sunacak. Müzakerelerin ardından 12 Ocak’ta, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı uluslararası konferans düzenlenecek. Konferansa BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile gerekli görülmesi halinde diğer ilgili tarafların temsilcilerinin de katılması bekleniyor.
08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
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Kıbrıs müzakerelerinde kritik dönemeç
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