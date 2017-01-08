08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
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İstenmeyen SMS'lere ceza yağdı

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İstenmeyen SMS'lere ceza yağdı
Vatandaşı canından bezdiren istenmeyen reklam ve tanıtım mesajları için 8 milyon 345 bin lira ceza kesildi.
İstenmeyen SMS'lere ceza yağdı İstenmeyen SMS'lere ceza yağdı İstenmeyen SMS'lere ceza yağdı

Vatandaşlar, istemedikleri halde gelen reklam ve tanıtım iletileri için 241 bin 215 şikayet başvurusunda bulundu, incelemeler sonrasında yaklaşık 8 milyon 345 bin lira ceza kesildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yoğun şikayet üzerine Temmuz 2015'te  istenmeyen elektronik ticari iletilerle ilgili düzenlemeye gitti.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının verilerine göre, 6 Ocak itibariyle  ticari elektronik iletilerle ilgili 241 bin 215 şikayet başvurusu yapıldı.

İncelemeler sonucunda  ise kesilen idari para cezası tutarı, 8 milyon  345 bin 705 lira oldu.

Uygulamada, onaysız ileti geldiğinde 1-5 bin lira arasında ceza  kesiliyor. Birden fazla kişiye çoklu ileti gönderildiğinde ise bu ceza, 10 katına  kadar çıkarılıyor.
 
Mesajda iletişim bilgilerine yer verilmediyse 10 bin lira ceza  uygulanıyor. Vatandaşın red hakkına yer verilmemesi halinde ise ceza miktarı 2  bin lira oluyor.

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