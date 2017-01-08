08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:18İkindi 15:38Akşam 18:00Yatsı 19:26
    • 10°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 0°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 77.107 0.94
  • Altın: 137,557 0.83
  • Dolar: 3,6304 0.84
  • Euro: 3,8336 0.46

Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti

»
Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti
Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı ve eski cumhurbaşkanlarından Rafsancani hayatını kaybetti.
Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti

İran medyasının bildirdiğine göre, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı ve eski cumhurbaşkanlarından Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Haşimi Rafsancani hayatını kaybettiHaşimi Rafsancani hayatını kaybettiDüzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı ve eski cumhurbaşkanlarından Rafsancani hayatını kaybetti.
ABD'ye sert mesaj: Her şeyi açıkla!ABD'ye sert mesaj: Her şeyi açıkla!Çin Savunma Bakanlığı, Washington'ı kendi yürüttüğü küresel casusluk faaliyetlerini açıklamaya davet etti.
İsrail'de saldırı! Kamyonla kalabalığa daldıİsrail'de saldırı! Kamyonla kalabalığa daldıKudüs'te bir kamyon kalabalığın arasına daldı. Terör saldırısında 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
İran'dan kritik 'Türkiye' açıklamasıİran'dan kritik 'Türkiye' açıklamasıİran lideri Ayetullah Hamaney'in başdanışmanı Velayeti, “Türkiye- Irak arasında gerilimin düşmesi ve dostluk ilişkilerinin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.
İran'dan flaş Türkiye açıklaması!İran'dan flaş Türkiye açıklaması!Başbakan Binali Yıldırım’ın Irak ziyaretini değerlendiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti flaş bir açıklamada bulundu.
Merkel'in yardımcısından itiraf gibi açıklamaMerkel'in yardımcısından itiraf gibi açıklamaAlmanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Avrupa'yı her zamankinden daha fazla bölüşmüş hale geldiğini ve Avrupa Birliği’nin dahılma ihtimalinin ufukta belirdiğini açıkladı.
  • Müslümanlara hakaret eden vekil cezaya çarptırıldı08 Ocak 2017 Pazar 09:58
  • Portekiz Eski Cumhurbaşkanı öldü!08 Ocak 2017 Pazar 09:57
  • Trump'tan şaşırtan Rusya açıklaması08 Ocak 2017 Pazar 09:51
  • Bass'a ABD'liler bile inanmadı!08 Ocak 2017 Pazar 09:10
  • Polonya’da 10 kişi donarak öldü07 Ocak 2017 Cumartesi 22:06
  • '3. Dünya Savaşı' anketi düzenlendi!07 Ocak 2017 Cumartesi 17:09
  • Yatağından 20 milyon dolar çıktı07 Ocak 2017 Cumartesi 17:08
  • Patlama sesi Türkiye'den duyuldu: 60 ölü!07 Ocak 2017 Cumartesi 15:56
  • DEAŞ, Azez'e saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var07 Ocak 2017 Cumartesi 14:11
  • ABD buna ne diyecek? Skandalın fotoğrafları çıktı07 Ocak 2017 Cumartesi 13:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri