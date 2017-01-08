İran medyasının bildirdiğine göre, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı ve eski cumhurbaşkanlarından Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti.
08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
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Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti
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