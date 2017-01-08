İstanbul eski Emniyet Müdürü Kazım Abanoz bir süre önce beynindeki tümör nedeniyle ameliyat oldu. Kazım Abanoz rahatsızlanması üzerine Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Kazım Abanoz bugün hayatını kaybetti. Kazım Abanoz yarın Gölcük'te toprağa verilecek.
08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
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İstanbul eski Emniyet Müdürü hayatını kaybetti
İstanbul eski Emniyet Müdürü Kazım Abanoz, Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde tedavi gördüğü hayatını kaybetti.
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