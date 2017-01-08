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Cumhurbaşkanından Fethi Sekin'in ailesine taziye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir saldırısında şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in eşini telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanından Fethi Sekin'in ailesine taziye
Cumhurbaşkanından Fethi Sekin'in ailesine taziye Cumhurbaşkanından Fethi Sekin'in ailesine taziye Cumhurbaşkanından Fethi Sekin'in ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında faciayı önleyen ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailesi ile görüştü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık, İzmir’de kahramanca şehit düşen Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin ve ailesini Elazığ’daki baba evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık’ın telefonundan şehit eşi ve kardeşine taziyelerini dileklerinde bulundu.

"HİÇ ENDİŞEMİZ YOK"

Telefonda şehit eşi Rabia Sekin’e “Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin inşallah” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mekanı cennet olsun, hiç endişemiz yok zaten. Şehitlerimizin makamı biliyorsunuz sevgili peygamberimizin en yakınıdır. Dolayısı ile sende şehit eşi olarak anılacak dolayısı ile ebedi alemde eşinizin yanında alacaksınız inşallah. Temennimiz, duamız budur. Fethi kardeşimizi orada ciddi bir felaketi engellemiş oldu. Adeta oda ikinci Ömer olmuş. Her zaman söylüyorduk bizde Ömer Halisdemirler bir değil. İnşallah bu örneklerle beraber geleceğe çok daha farklı yürüyeceğiz” dedi.

"ÇOCUKLARIMIN BİR BABASI DA SİZSİNİZ"

Şehit eşi Sekin ise, “Çocuklarım bir babasını kaybetti, bir babası da sizsiniz, çocuklarıma sahip çıkmanızı istiyorum” dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ondan hiç endişeniz olmasın. Her yerde söylüyoruz zaten bizler şehitlerimizin eşlerini ve çocuklarını emanet olarak kabul ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu emanetlere sahip çıkacak kadar güçlüdür. Bunu hiç endişe etmeyin. Eğitimlerine varıncaya kadar yanlarındayız. Zaten biliyorsunuz, beyiniz nasıl terfilerini alacaksa, o terfileri sizde almaya devam edeceksiniz” diye konuştu.

"DUALARIMIZ SİZİNLE"

Kendilerinin eşinin kahramanlığı ile gurur duyduklarını aktaran Rabia Sekin, dua isteyen Erdoğan’a, “Dualarımızı sizinle” diyerek aradığı için teşekkür etti. Şehit kardeşiyle de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün aileye selam ileterek sabır diledi.

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