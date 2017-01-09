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Kendisini ihbar edip yakalattı

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Kendisini ihbar edip yakalattı
İzmir’de ’155 Polis İmdat’ hattını arayıp, "İçinde bomba ve silahlı kişiler" var diyerek kendi otomobilinin plakasını verdi.
Kendisini ihbar edip yakalattı Kendisini ihbar edip yakalattı Kendisini ihbar edip yakalattı

 

Yoğun mesai harcayan İzmir polisi, bir yandan da ’155 Polis İmdat’ hattına gelen sahte ihbarlarla uğraşıyor. Geçen ekim ayından beri her seferinde polisi arayan ihbarcı, verdiği araç plakasında silahlı ya da bombalı kişilerin olduğunu ve eyleme gittikleri ihbarını yaptı.

Her ihbar sonrasında alarma geçen polis, verilen güzergah üzerinde eyleme gideceği bildirilen aracı durdurup kontrol etti. Polis kendisini bu şekilde oyalayan kişiyi bulmak için harekete geçti. Son olarak dün akşam saatlerinde benzer ihbar üzerine bu kez Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

İhbardaki plakayı taşıyan araç durduruldu. Yine araç boş çıktı. Ancak bu kez sürücü üzerinde ayrıntılı inceleme yapan polis, ihbarı yapan telefon numarasını sürücünün kullandığını tespit etti. Gözaltına alınan E.T. ifadesinde suçunu itiraf etti. İhbarları heyecan yaşamak için kendisinin yaptığını anlattı.

Polisin incelemesinde de E.T.’nin aracıyla gittiği sırada plakasını eyleme gidiyormuş gibi ihbar ettiği, yakalanınca da polisin üzerini ve aracını aradığı sonrada sahte ihbar diye salıverdiği ortaya çıktı. Bugüne kadar 10 kez bu şekilde ihbarda bulunan E.T. hakkında görevli polisi oyalamaktan işlem yapıldı. E.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Evrakların elden adliyeye gönderileceği açıklandı.

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