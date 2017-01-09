İstanbul için uyarı üstüne uyarı!

Cuma günü İstanbul'da şiddetini artıran kar yağışı bu gecede yoğun şekilde devam etti.

Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı sabah saatlerine kadar kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.



TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ



Yağış sırasında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza bürünürken, vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yürümekte zorlandı. Birçok kişi şemsiyelerini açarak kardan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise karda dolaşarak kar yağışının tadını çıkardı.

-4 DERECE!

Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti.

BU 3 GÜNE DİKKAT!

AKOM'dan alınan bilgilere göre, Sibirya'nın soğuk hava ile yoğun ve kuvvetli kar yağışının bugün ve Salı günleri yeniden etkili olması bekleniyor. 3 gün boyunca fırtınamsı rüzgar ve kar yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir