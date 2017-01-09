Riekerink: 'Önümüzdeki periyot çok önemli'

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Antalya'da iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve Spor Toto Süper Lig'de önlerindeki dönemin çok önemli olduğunu söyledi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Riekerink, ligin ikinci bölümündeki hazırlıklar kapsamında Suudi Arabistan'da El İttifak ile yapacağı hazırlık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Riekerink, ligde üçüncü sırada olduklarını ve aralarında liderle 3, ikinci ile 2 puan fark bulunduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki periyot çok önemli. Antalya'da geçirdiğimiz zamanı iyi kullandığımızı düşünüyorum. Kampın sonunda iyi bir maç yapmak istedim. Ligin ikinci yarısına hazırlanmak için aynı şartlara sahip yerlerde oynamak önemli ama Antalya'da hava 11 dereceydi. Yarın maç saatinde ise 25 derece olacak." dedi.
Türkiye'de son maçlarını 28 Aralık 2016'da oynadıklarını belirten Riekerink, "Yeni yılın ilk karşılaşmasını 14 Ocak Cumartesi günü yapacağız. Altı günlük küçük bir ara verdik. Son 5 günümüzü Antalya'da kamp yaparak ve ikinci yarıya hazırlanarak geçirdik. İki tane önemli deplasman maçı ile başlayacağız. Bu nedenle burada yapacağımız maç ve hazırlıklar büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu ve bu maçın kendileri açısından önem taşıdığını bildiren Riekerink, şunları kaydetti:
"Türkiye'de Suudi Arabistan futbolunu da izleme şansına sahibiz. Rakibimizin videolarını da inceledik. Bu maç bizim için sezonun geri kalanına hazırlık ifade ediyor. Lig maçından önceki son karşılaşmamız olacak. Oyuncularımın neler yapabileceğini görmek istiyorum. Antalya'daki kampta antrenman performansı farklıydı. Bu nedenle bu maç bizim için çok önemli. İlgi çekici bir maç olacağını ümit ediyorum. İki takım için de iyi bir test olacak. Buradaki deneyimlerimiz sezonun geri kalanında lazım olacak. Karşılaşmanın bizim için ikinci yarı adına iyi bir başlangıç olmasını diliyorum."
09 Ocak 2017 Pazartesi11 R.Ahir 1438
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Riekerink: 'Önümüzdeki periyot çok önemli'
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