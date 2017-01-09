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Fenerbahçe farka gitti, yeni transfer coştu!

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Fenerbahçe farka gitti, yeni transfer coştu!
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya'da oynadığı hazırlık maçında Denizlispor'u 5-1 yendi.
Fenerbahçe farka gitti, yeni transfer coştu! Fenerbahçe farka gitti, yeni transfer coştu! Fenerbahçe farka gitti, yeni transfer coştu!

Fenerbahçe, devre arası kampı için bulunduğu Antalya'da  hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'u 5-1 yendi.
 
6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunma arkasına atılan topla  buluşan Volkan Şen, sağdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı.  Volkan, solunda daha müsait pozisyonda bulunan Fernandao'ya topu attı ve  Brezilyalı meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 1-0.
 
18. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Şener Özbayraklı sağdan  getirdiği topu ceza sahasındaki Alper Potuk'a attı. Alper'in şutunda top kaleci  Asil Kaan'dan sekti. Kaleciden dönen topu Fernandao tamamlayarak meşin yuvarlağı  filelere gönderdi: 2-0.
 
43. dakikada Fenerbahçe yeni transferi Karavaev'le farkı 3'e çıkardı.  Ceza sahası içindeki Lens'in pasında altı pasın önünde topa gelişine vuran  Karavaev'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
 
İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
53. dakikada Karavaev ceza sahasının sağında buluştuğu topu sert bir  şekilde altı pasın önüne doğru gönderdi. Ukraynalı oyuncudan gelen topu kontrol  eden Salih Uçan, düzgün bir vuruşla takımının 4. golünü filelere yolladı: 4-0.
 
64. dakikada Denizlispor penaltı vuruşu kazandı. Penaltıyı 65.  dakikada Moritz gole çevirdi ve fark 3'e indi: 4-1.
 
83. dakikada  Fernandao bir kez daha sahneye çıktı. Lens'in sağ  kanattan kullandığı köşe atışında Brezilyalı forvet ön direkte yaptığı kafa  vuruşuyla kendisinin 3., takımının 5. golünü attı: 5-1.
 
Fenerbahçe sahadan 5-1 galip ayrıldı.
 
Stat: Akdeniz Üniversitesi
 
Fenerbahçe: Volkan Demirel (Dk. 46 Ertuğrul Taşkıran), Şener  Özbayraklı (Dk. 68 Caner Koca), Kjaer (Dk. 46 Yiğithan Güveli), Skrtel (Dk. 46  Neustaedter), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 İsmail Köybaşı), Mehmet Topal (Dk. 46  Ozan Tufan), De Souza (Dk. 46 Salih Uçan), Lens, Alper Potuk (Dk. 46 Stoch),  Volkan Şen (Dk. 37 Karavaev), Fernandao
 
Denizlispor: Asil Kaan Güler (Dk. 46 Zeki Ayvaz-Dk. 88 Ömer Yazıcı),  Alperen Babacan, Ömer Alp Kulga (Dk. 46 Veli Acar) , Cenk Güvenç (Dk. 72 Taha Can  Velioğlu), Kerem Can Akyüz (Dk. 46 Batıcan Aday), Kappel (Dk. 72 Şevki Çınar),  Barış Örücü (Dk. 46 Berkan Afşarlı), Burak Altıparmak (Dk. 46 Taşkın İlter), Ziya  Alkurt (Dk. 46) Cihan Özkaymank), Anıl Taşdemir (Dk. 46 Moritz), Yasin Ozan (Dk.  46 Perovic)
 
Goller: Dk. 6, 18 ve 83 Fernandao, Dk. 43 Karavaev, Dk. 53 Salih Uçan  (Fenerbahçe), Dk. 64 Moritz (penaltıdan)
 

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