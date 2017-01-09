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Osmanlıspor'un rakibi korkutuyor

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Osmanlıspor'un rakibi korkutuyor
Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde Xanthi'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti
Osmanlıspor'un rakibi korkutuyor Osmanlıspor'un rakibi korkutuyor Osmanlıspor'un rakibi korkutuyor


Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki  rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 14. haftasında karşılaştığı  Xanthi'yi 2-0 yendi.
 
Lider Olympiakos, Yunanistan Ligi'nin 14. haftasında Xanthi'ye konuk  oldu. Konuk takım, 38. dakikada Brown Ideye ve 89. dakikada Luka Milivojevic'in  attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
 
Karşılaşmanın 60. dakikasında, Olympiakos'tan Seba, Xanthi'den ise  Christos Lisgaras kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 
Ligde üst üste 5. maçını kazanan ve puanını 37'ye yükselten  Olympiakos, en yakın takipçileri Panionios ve Xanthi'nin 12 puan önünde zirvede  yer alıyor.
 
Osmanlıspor ile Olympiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 32 turu  maçları, 16 ve 23 Şubat'ta oynanacak.
 

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