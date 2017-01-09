İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Chelsea sahasında Peterborough United'u 4-1 mağlup etti Chelsea'ya galibiyeti getiren golleri 18 ve 75. dakikalarda Pedro Rodriguez, 44. dakikada Michy Batshuayi ve 52. dakikada Willian kaydetti.
Öte yandan Chelsea'da John Terry 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
09 Ocak 2017 Pazartesi11 R.Ahir 1438
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Chelsea fark atarak turladı
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