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İzmir şehidinin eşi Erdoğan'dan ne istedi?

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İzmir şehidinin eşi Erdoğan'dan ne istedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerle dakikalarca çatışarak şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin ile telefonla görüştü.
İzmir şehidinin eşi Erdoğan'dan ne istedi? İzmir şehidinin eşi Erdoğan'dan ne istedi? İzmir şehidinin eşi Erdoğan'dan ne istedi?

 

İzmir şehidi Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polisin felaketi önleyerek, ikinci bir Ömer Halisdemir olduğunu ve Ömer Halisdemir’lerin bitmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Çocuklarım bir babasını kaybetti ancak diğer babaları sizsiniz" diyen Rabia Keskin’e, Erdoğan, “Onlar şehidimizin emanetidir, Türkiye onlara sahip çıkacak kadar güçlüdür” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık, dün İzmir’de kahramanca şehit düşen Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin ve ailesini Elazığ’daki baba evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık’ın telefonundan şehit eşi ve kardeşine taziyelerini iletti.

"İKİNCİ ÖMER HALİSDEMİR OLMUŞTUR"

Telefonda şehit eşi Rabia Sekin’e “Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin inşallah” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mekanı cennet olsun, hiç endişemiz yok zaten. Şehitlerimizin makamı biliyorsunuz sevgili peygamberimizin en yakınıdır. Dolayısı ile sende şehit eşi olarak anılacak dolayısı ile ebedi alemde eşinizin yanında alacaksınız inşallah. Temennimiz, duamız budur. Fethi kardeşimizi orada ciddi bir felaketi engellemiş oldu. Adeta oda ikinci Ömer olmuş. Her zaman söylüyorduk bizde Ömer Halisdemirler bir değil. İnşallah bu örneklerle beraber geleceğe çok daha farklı yürüyeceğiz” dedi.

Şehit eşi Sekin ise, “Çocuklarım bir babasını kaybetti, bir babası da sizsiniz, çocuklarıma sahip çıkmanızı istiyorum” dedi.

"ÇOCUKLARI TÜRKİYE'YE EMANETTİR"

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ondan hiç endişeniz olmasın. Her yerde söylüyoruz zaten bizler şehitlerimizin eşlerini ve çocuklarını emanet olarak kabul ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu emanetlere sahip çıkacak kadar güçlüdür. Bunu hiç endişe etmeyin. Eğitimlerine varıncaya kadar yanlarındayız. Zaten biliyorsunuz, beyiniz nasıl terfilerini alacaksa, o terfileri sizde almaya devam edeceksiniz” diye konuştu.

Kendilerinin eşinin kahramanlığı ile gurur duyduklarını aktaran Rabia Sekin, dua isteyen Erdoğan’a, “Dualarımızı sizinle” diyerek aradığı için teşekkür etti.

Şehit kardeşiyle de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün aileye selam ileterek sabır diledi.

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