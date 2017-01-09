09 Ocak 2017 Pazartesi11 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:18İkindi 15:39Akşam 18:01Yatsı 19:27
    • 6°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • -3°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 77.107 0.94
  • Altın: 138,833 0.93
  • Dolar: 3,6768 2.12
  • Euro: 3,8722 1.48

Beşiktaş Antalyaspor'a boyun eğdi

»
Beşiktaş Antalyaspor'a boyun eğdi
Devre arası hazırlık kampı için Antalya’yı tercih eden Beşiktaş, hazırlık maçında Antalyaspor'a 4-2 mağlup oldu.
Beşiktaş Antalyaspor'a boyun eğdi Beşiktaş Antalyaspor'a boyun eğdi Beşiktaş Antalyaspor'a boyun eğdi

 

UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig maçlarını geride bırakan Beşiktaş, hazırlıklarına Antalya’da devam etti.  Spor Toto Süper Lig'de liderin en yakın takipçisi Beşiktaş hazırlık maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Maçta Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 40. dakikada Zeki Yıldırım, 43'te Mbilla, 59'da Ondrej Celustka ve  70. dakikada Ramon Motta kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise, 62. ve 76. dakikalarda Anderson Talisca'dan geldi.

ETO'O OYNAMADI!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Samuel Eto'o, Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de yer almadı. Kamerunlu yıldız, maç oynanırken yan sahada çalışmalarını sürdürdü.

ORMAN MAÇA GELMEDİ!

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk maçı tribünde takip ederken Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın Antalyaspor ile yapacağı hazırlık maçına gitmedi.

ANTALYASPOR: 4-2 :BEŞİKTAŞ

* Antalyaspor, 40 dakikada Zeki Yıldırım ile öne geçti: 1-0.

* Ev sahibi ekip, Mbilla ile farkı 2'ye çıkardı.

* Ondrej Celustka 59. dakikada Antalyaspor'u 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

* Beşiktaş'ta 62. ve 76. dakikalarda Anderson Talisca attığı gollerle farkı 1'e indirdi: 3-2.

* Antalyaspor'da Ramon Motta, takımının 4. golünü attı: 4-2. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe 12 milyonu çöpe attı!Fenerbahçe 12 milyonu çöpe attı!Fenerbahçe kadro dışı bırakılan Emenike, Van der Wiel ve Aatif'a sezonun ikinci yarısında tesislerde çalışmaları için 12 milyon TL ödeyecek.
Beşiktaş Antalyaspor'a boyun eğdiBeşiktaş Antalyaspor'a boyun eğdiDevre arası hazırlık kampı için Antalya’yı tercih eden Beşiktaş, hazırlık maçında Antalyaspor'a 4-2 mağlup oldu.
Güray Vural'ın yeni takımı belli olduGüray Vural'ın yeni takımı belli olduTrabzonspor'da bekleneni veremeyen Güray Vural, 1.5 yıllığına Kayserispor'la anlaştı.
Misimovic futbolu bıraktıMisimovic futbolu bıraktıBir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Zvjezdan Misimovic, futbolu bıraktı.
Barcelona zirve yarışında Villarreal'e takıldıBarcelona zirve yarışında Villarreal'e takıldıİspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Barcelona deplasmanda Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.
Chelsea fark atarak turladıChelsea fark atarak turladıFA Cup 3. tur mücadelesinde Chelsea sahasında Peterborough United'u 4-1 yenerek üst tura yükseldi.
  • Mesut Özil'in geleceği Wenger'e bağlı09 Ocak 2017 Pazartesi 08:35
  • Osmanlıspor'un rakibi korkutuyor09 Ocak 2017 Pazartesi 08:34
  • Fenerbahçe farka gitti, yeni transfer coştu!09 Ocak 2017 Pazartesi 08:34
  • Riekerink: 'Önümüzdeki periyot çok önemli'09 Ocak 2017 Pazartesi 08:34
  • Frank de Boer'dan Terim'i aşağılayan sözler!08 Ocak 2017 Pazar 12:26
  • Kaan Ayhan Galatasaray'a gelmek istemiyor08 Ocak 2017 Pazar 09:52
  • Chelsea'den Kjaer'e 20 milyon Euro08 Ocak 2017 Pazar 09:47
  • Advocaat'ın hedefi: Ana planı güçlendirmek08 Ocak 2017 Pazar 09:11
  • Beşiktaş'a Antalya'da Eto'o hüsranı08 Ocak 2017 Pazar 08:42
  • Salih Dursun: 'Benim değil Fethi abinin heykeli dikilmeli'07 Ocak 2017 Cumartesi 11:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri