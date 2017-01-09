Beşiktaş Antalyaspor'a boyun eğdi

UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig maçlarını geride bırakan Beşiktaş, hazırlıklarına Antalya’da devam etti. Spor Toto Süper Lig'de liderin en yakın takipçisi Beşiktaş hazırlık maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Maçta Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 40. dakikada Zeki Yıldırım, 43'te Mbilla, 59'da Ondrej Celustka ve 70. dakikada Ramon Motta kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise, 62. ve 76. dakikalarda Anderson Talisca'dan geldi.
ETO'O OYNAMADI!
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Samuel Eto'o, Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de yer almadı. Kamerunlu yıldız, maç oynanırken yan sahada çalışmalarını sürdürdü.
ORMAN MAÇA GELMEDİ!
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk maçı tribünde takip ederken Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın Antalyaspor ile yapacağı hazırlık maçına gitmedi.
ANTALYASPOR: 4-2 :BEŞİKTAŞ
* Antalyaspor, 40 dakikada Zeki Yıldırım ile öne geçti: 1-0.
* Ev sahibi ekip, Mbilla ile farkı 2'ye çıkardı.
* Ondrej Celustka 59. dakikada Antalyaspor'u 3-0 öne geçiren golü kaydetti.
* Beşiktaş'ta 62. ve 76. dakikalarda Anderson Talisca attığı gollerle farkı 1'e indirdi: 3-2.
* Antalyaspor'da Ramon Motta, takımının 4. golünü attı: 4-2.