09 Ocak 2017 Pazartesi11 R.Ahir 1438
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Saldırganın kimliği böyle bulundu!

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Saldırganın kimliği böyle bulundu!
Reina saldırganı eldiven kullandığı için parmak izi bırakmadı. Kimliği olay yerinde çıkardığı beresindeki saç ve doku örneklerinden tespit edildi.
Saldırganın kimliği böyle bulundu! Saldırganın kimliği böyle bulundu! Saldırganın kimliği böyle bulundu!

Yılbaşı gecesini kana bulayan DAEŞ'li terörist Horasani kod adlı Abdulkadir Masharipov'u bulmak için teyakkuza geçen Emniyet, DAEŞ'in Silivri'de hücresini çökertti. Terör örgütünün eğitim için kullandığı çiftlikte yakalanan zanlıların bir kısmının Reina saldırganıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Eldiven taktığı için olay yerinde herhangi bir parmak izi bulunamayan katilin kimliği Reina'da çıkarttığı beresindeki saç ve doku örneklerinden tespit edildi. Teröristin saldırıda kullandığı silahın seri numarasının da silindiği belirlendi.

YENİ ŞAFAK

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