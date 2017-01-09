Dolar haftaya rekorla başladı

Dolardaki küresel değer kazancı ve devam eden lokal endişelerle dolar/TL bu sabah 3.67'nin üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı. Euro da 3.8718 ile rekor tazeledi.

Geçtiğimiz hafta 3.64'ü aşan dolarda rekor yolculuğu devam ediyor. Bu sabah dolar/TL, dolardaki küresel değer kazancı ve devam eden lokal endişelerle 3.67'yi aşarak güne tarihi zirveden başladı. Euro da 38718 ile rekor kırdı. Bankacılar kurda küresel piyasaların ve lokal siyasi gelişmelerin izleneceğini söylediler.

Cuma günü akşam saatlerinde 3.63 civarında işlem gören dolar/TL, bu sabah 3.67 seviyesinin üzerine çıktı. Kur, 3.6782 ile yeni tarihi zirvesine kadar yükseldikten sonra saat 09:23'te 3.6700 seviyesinde işlem gördü.

Dolarla birlikte euro da 3.8718'i görerek rekor tazeledi.

Cuma günü 3.73 civarında olan sepet bazında TL, bu sabah aynı saatte 3.7633/3.7663 ile zirve yaptı.

Küresel piyasalarda dolar geçtiğimiz Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin maaş artışlarında bir ilerleme görüldüğünü göstererek 2017 için daha fazla faiz artışı ihtimalini güçlendirmesiyle beraber değer kazanıyor.

Dolar endeksi 14 yılın zirvesinin hemen altında işlem görüyor.

Kur neden baskı altında?

Genel çerçevede kuru baskılayan lokal unsurlar arasında TCMB'nin siyasi endişelerle TL'nin sert değer kayıplarına karşın faiz adımlarını kullanmaktan çekinebileceği endişesi, faiz adımlarının kullanılması halinde siyasilerle yaşanabilecek gerilim ihtimali, Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihinin yaklaşması ile siyasi ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.

Piyasaların gündemi

Bugün iç piyasada Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verileri, TBMM'de görüşmelerine başlanması beklenen başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği paketi takip edilecek.

Şekerbank tarafından yayımlanan günlük bültende "Bugün gündemde Türkiye ve Almanya sanayi üretimi verisi beklenirken, hafta boyu Fed başkanlarının konuşması takip ediliyor olacak.

Aynı zamanda Çarşamba günü Trump'ın ilk resmi basın toplantısı da vereceği mesajlar açısından çok yakından takip edilecektir.

Piyasalarda risk iştahının son derece düşük olması nedeniyle gelişen ülke para birimlerinin üstünde baskının bir süre daha devam edebileceğini bekliyoruz" görüşüne yer verildi.