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Kamuya 30 bin öğretmen alınıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı mevcut öğretmen açığını kapatmak için 2017 yılı içerisinde 30 bin öğretmen ataması yapacak.
Kamuya 30 bin öğretmen alınıyor
Kamuya 30 bin öğretmen alınıyor Kamuya 30 bin öğretmen alınıyor Kamuya 30 bin öğretmen alınıyor

 

MEB atamaların tarihini belirlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Buna göre 15 bin öğretmen atamasının şubatta, 15 bininin de ağustos ayında yapılması gündeme geldi.

İhtiyacın artması halinde 30 bin öğretmenin tamamının şubat ayında atanması da söz konusu olabilecek. Zorunlu okul öncesi eğitime ve yabancı dil hazırlık sınıfı projelerine bu yıl pilot olarak geçmeyi amaçlayan MEB, en çok alımı okul öncesi öğretmenliği ve yabancı dil alanlarından yapacak.

Ayrıca sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi, ilköğretim matematik, özel eğitim bölümleri en çok atama yapılacak alanlar olarak dikkat çekiyor.

TERCİH DIŞI ATAMA YAPILMAYACAK

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak isteyenlere en fazla 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtecek.

Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürleri arasında sözleşme imzalanacak. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak.

Sözleşmeli öğretmenlerden 4 yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, görev yaptıkları okulda öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak.

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