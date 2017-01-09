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Fenerbahçe 12 milyonu çöpe attı!

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Fenerbahçe 12 milyonu çöpe attı!
Fenerbahçe kadro dışı bırakılan Emenike, Van der Wiel ve Aatif'a sezonun ikinci yarısında tesislerde çalışmaları için 12 milyon TL ödeyecek.
Fenerbahçe 12 milyonu çöpe attı! Fenerbahçe 12 milyonu çöpe attı! Fenerbahçe 12 milyonu çöpe attı!

 

Sezonun ikinci yarısına az bir süre kala kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, Gregory van der Wiel ve Aatif sadece Dereağzı’nda antrenman yaparak maaşlarını alacak.

BÜYÜK BİR MAAŞ

Kadro dışı kalan futbolcuların maaş rakamları bir hayli yüksek. Emenike’nin 1.25 milyon Euro, Van der Wiel’in 1.1 milyon Euro ve Aatif’in da 750 bin Euro.  İlk yarıda istenen performansları yapamayan üç futbolcu, sezonun ikinci yarısında teknik heyet ve yönetim kendilerinden yararlanmayı düşünmediği için sadece antrenmanlara çıkarak yarım sezonluk maaşlarını alacak. Bu da yaklaşık 12 milyon TL’ye denk geliyor.
 

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