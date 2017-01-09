9 Ocak kar tatili olan iller!

Kar yağışının yurdun tüm bölgelerinde etkili olmasıyla çok sayıda ilde eğitime bir gün ara verildiği, engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı valilikler tarafından açıklandı.

Tüm öğrencilerin gözü, yaşadığı şehrin valisine çevrilirken, milyonlarca öğrencinin beklediği haberi İstanbul Valisi Vasip Şahin açıklamıştı.

İSTANBUL'DA TATİL, ANKARA'DA EĞİTİME DEVAM

Öte yandan Ankara Valisi Ercan Topaca'nın yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, Meteorolojik verilere göre, Ankara'da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadır. İyi dersler" denildi.

İstanbul'un yanısıra birçok ilde 9 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmesi beklenirken, şimdiye kadar kar tatili açıklanan illeri sizler için derledik.

SAKARYA

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi. Coş, ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını kaydetti.

Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 16 ilçede ulaşım sağlanamayan 74 grup yolundan 70'inin açıldığı, kapalı yollarda çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İZMİR

İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kriz masası oluşturuldu, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Tire'nin kırsal mahallerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki Dündarlı, Somak, Musalar, Kürdüllü, Ekinlik Canbazlı, Toparlar, Küçükburun, Ortaköy, Yemişler, Armutlu, Topalak, Dağdere, Küçük Kemerdere, Büyükkemerdere, Küçükkömürcü, Büyükkömürcü, Akmescit, Dallık, Yamandere, Küçükburun, Çeriközü, Dibekçiler, Hisarlık ve Sarpça Mahallelerinde eğitime 9 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.

Kaymakam Tanrıseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak sorunlara hızlıca müdahale etmek için kriz masası oluşturduklarını aktararak, ekiplerin kriz masasının koordinesinde 24 saat hizmet verdiğini kaydetti.

KAYSERİ

Kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Akkışla, Felahiye, Develi, Tomarza, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Sarıoğlan ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitim öğretim yapılmayacak.

DÜZCE

Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi il genelindeki okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü, bu nedenle ilçe genelinde 9 Ocak Pazartesi eğitime ara verdiklerini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 9 Ocak Pazartesi günü bütün okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Elbistan genelinde muhtemel kar yağışı ve etkili tipi nedeniyle tedbir amaçlı ilk ve orta dereceli okullarda, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise, 9 Ocak 2017 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bu arada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

ORDU

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda ve Ünye ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda eğitim öğretime 9 Ocak Pazartesi günü ara verilmiştir"

Açıklamada, Altınordu, Gülyalı, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerinde ise eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.

NİĞDE

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullar ile Özel Eğitim Okulları ve rehabilitasyon merkezleri 9 Ocak Pazartesi tatil edildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler de yarın idari izinli sayılacak.

KIRIKKALE

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

SİVAS

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların bir gün tatil edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Gemerek, Şarkışla, Yıldızeli ilçelerindeki tüm okullarda, Gürün, Kangal ve Ulaş ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim verilenlerde yarın eğitim öğretim yapılmayacağı ifade edildi.

ÇANKIRI

Çankırı merkez ve 4 ilçede taşımalı sistemle eğitim verilen okullarda, beş ilçenin ise tamamında eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Orta, Ilgaz, Kurşunlu, Yapraklı ve Bayramören ilçelerinin tamamında, Çankırı merkez, Eldivan, Şabanözü, Atkaracalar ve Çerkeş ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

BARTIN

Bartın’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kurucaşile ilçesinin tamamında ve taşımalı eğitim verilen tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle Kurucaşile ilçesinin tamamı ile il genelinde tüm köylerde ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 9 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, il, ilçe ve belde merkezlerindeki durumun ilerleyen saatlerde yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

MANİSA

Manisa'daki yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın Gördes ilçesinde tamamen, 8 ilçede ise kısmi olarak ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın Gördes ilçesindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise eğitime kısmi olarak ara verildiğini kaydedilen açıklamada, bunun kapsamının, taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarıyla sınırlı olduğu ifade edildi. Açıklamada, Saruhanlı, Gölmarmara, Sarıgöl, Alaşehir, Köprübaşı, Kula, Ahmetli ve Demirci ilçelerinde ise okulların açık olacağı bildirildi.

AMASYA

Amasya'da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

Amasya Valisi Salih Işık yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğuna işaret etti. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının süreceğini belirten Işık, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime yarın bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Engelli ve hamile memurların da yarın izinli sayılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

AKSARAY

Aksaray'da, kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının yaşandığını belirtti. Yağışın etkisini artırdığını aktaran Kartal, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 09 Ocak Pazartesi ara verildiğini kaydetti.

BOLU

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın okullarda eğitim yapılmayacağı bildirildi.

Halk eğitim merkezlerinin de tatil edildiği kaydedilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SİNOP

Sinop'ta bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda 9 Ocak Pazartesi eğitime ara verildi.

Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinde kamuda görevli hamileler ile engelliler yarın idari izinli sayılacak.

ÇORUM

Çorum il genelindeki tüm okullarda, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışının giderek etkisini artırması nedeniyle yapılan değerlendirme sonucu, il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Çorum'da daha önce alınan karar gereği üç ilçede okullar tatil edilmişti.

BİLECİK

Bilecik'in Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretim yapılmayacak. Söğüt ve Yenipazar kaymakamlıkları, devam eden kar yağışı ve aşırı buzlanma dolayısıyla yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Bu ilçelerde kamuda görevli hamileler ile engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okulların 9 Ocak Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KOCAELİ

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının yol açtığı buzlanma riski nedeniyle, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (özel rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime, 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

BURSA

Bursa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin tatil edildiğini açıkladı. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

KONYA

Konya merkez ve 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler ile özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Ayrıca, Akşehir, Kadınhanı, Tuzlukçu, Seydişehir, Ilgın, Altınekin ve Sarayönü ilçelerinde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

ZONGULDAK

Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu: Zonguldak'a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın.

ÇANAKKALE

Çanakkale merkez ile Çan, Lapseki, Ezine, Yenice, Biga, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün, Gelibolu ilçesinde 9-10 Ocak tarihlerinde 2 gün eğitime ara verildi. Gökçeada, Bozcaada ve Eceabat ilçelerinde eğitime devam edilecek.

KASTAMONU

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

YALOVA

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

BALIKESİR

Balıkesir'de, Bandırma ilçesinden sonra 8 ilçede daha olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Bandırma ilçesinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.

TOKAT

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğuna işaret etti.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışının süreceğini belirten Yazıcı, "İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı" dedi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Bu arada Valilikten yapılan yazılı açıklamada da kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

EDİRNE

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Valilik kararı ile eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Özcan, ''Edirne'de il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, kar ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edilmiştir.'' dedi.

Bu arada valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

SAMSUN

Samsun il genelindeki tüm okullarda, kar yağışı nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla il genelindeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile çalışanların da bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada ise bölgede karın etkisini sürdüreceği belirtildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelindeki tüm okullar yarın tatil edildi.

YOZGAT

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler de yarın idari izinli sayılacak. Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde de eğitime yarın ara verildiği duyurulmuştu. Bu arada okulların tatil edildiğini öğrenen bazı öğrenciler, sokakta kızak kayıp kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

KIRŞEHİR

Kırşehir'in Akpınar ve Akçakent ilçelerindeki tüm okullarda, Kaman, Mucur, Çiçekdağı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Kırşehir'de de aralıklarla devam eden kar yağışı, don olayı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle merkezde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Vali Necati Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının özellikle köylerde ulaşımı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kar yağışı, buzlanma ve don olayı riskine karşı tedbir alındığını ifade eden Şentürk, merkeze bağlı taşımalı eğitim yapan okullarda yarın için eğitime ara verildiğini belirtti.

Şentürk, ilçelerdeki okullarla ilgili kararları kaymakamlıklara bıraktıklarını vurgulayarak, merkezdeki diğer okullarla ilgili kararın kar yağışının seyrine göre değerlendirileceğini kaydetti.