09 Ocak 2017 Pazartesi11 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:18İkindi 15:39Akşam 18:01Yatsı 19:27
    • 7°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • -2°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 77.597 0.64
  • Altın: 139,438 1.37
  • Dolar: 3,6829 1.45
  • Euro: 3,8868 1.39

Teklif Meclis’ten geçmezse erken seçim kapıda

»
Teklif Meclis’ten geçmezse erken seçim kapıda
AK Parti ile MHP arasında yapılan görüşmelerle olgunlaştırılan Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'teki görüşmelerine bugün başlanıyor.
Teklif Meclis’ten geçmezse erken seçim kapıda Teklif Meclis’ten geçmezse erken seçim kapıda Teklif Meclis’ten geçmezse erken seçim kapıda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 11 Ekim’de ortaya attığı fiili başkanlık uygulamasının hukuki çerçeve içine alınması yolundaki çağrısı ile başlayan süreç bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçiyor. Komisyondan geçen Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren Anayasa değişiklik paketi bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. 15 gün sürmesi beklenen Genel Kurul görüşmeleri sonunda yapılacak gizli oylama nedeniyle partilerdeki “fire” güvensizliği, karşılıklı taktiklerin sergilenmesine yol açacak.

GENEL KURUL SAAT 14.00'TE TOPLANACAK

Genel Kurul bugün saat 14.00’te toplanacak. Teklifin görüşmelerine akşam saatlerinde geçilmesi bekleniyor. İlk gün görüşmelerinde teklifin tümü üzerinde konuşmalar gerçekleştirilecek. İlk oylama da maddelere geçilmesi için yapılacak. Kabinlerde gizli oy kullanılması yoluyla toplamda en az 330 oy çıkması gerekecek. Ancak, 330 oyun altında kalınması durumunda bile teklifin görüşmelerine devam edilebilecek.

KILIÇDAROĞLU: PAZARTESİ GÜNÜ TELEVİZYONLARI MUTLAKA İZLEYİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bugün başlayacak olan Anayasa değişikliği görüşmelerine ilişkin "Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Pazartesi günü mutlaka televizyonları izleyin, yayınladıkları kadar izleyin" diyerek, Meclis'te sert bir muhalefet yapacaklarının sinaylini vermişti.

GÖZCÜLER GÖZCÜLERE KARŞI

Görüşmelerin iki günlük zaruri ara da hesaba katıldığında en fazla 15 gün sürmesi bekleniyor. Görüşmeler öncesi hazırlıklar, komisyondaki gerginliğin üzerinde bir tansiyona işaret ediyor. AK Parti 316 imza ile verdiği teklife 316 oy çıkması için çalışacak. Bunun için AK Partili vekillerden açık oy kullanılması istenecek. MHP’nin açıktan oy kullanması beklenmiyor. Olası fireleri önlemek için AK Parti oyları kontrol etmeye hazırlanırken, CHP gizli oy kullanılmasını sağlamak için Genel Kurul’da kabin ile oy sandığı arasında nöbete hazırlanıyor. AK Parti’nin “Evet” oyu kullanıldığını kontrol etmek amacıyla görevlendireceği milletvekilleriyle, CHP’nin gizli oy kullanılmasını sağlamak için görevlendireceği milletvekilleri arasında mücadele yaşanacak.

GEÇERSE NE OLACAK?

Teklifin ilk tur görüşmelerinde 330’un altında oy alan maddeler dahi düşmüş sayılmayacak. İkinci tur oylama esas olacak. İlk tur ile ikinci tur arasında 48 saatlik ara verilecek. Bu hafta sonuna denk gelirse Genel Kurul iki gün çalışmayacak. Hafta içine denk gelirse gündemdeki kanunlar üzerinden çalışmaya devam edilecek. İkinci turda ise bir madde düşse bile paketin tümü üzerindeki oylamada kabul için en az 330 oy yeterli olacak ve düşmüş madde çıkarılarak paket referanduma gönderilecek. Meclis’ten çıktıktan sonra paket Cumhurbaşkanı’nın onayına gönderilecek. Onaya göndermek için bir süre sınırlaması bulunmuyor. Cumhurbaşkanı’nın da 15 gün inceleme süresi bulunuyor.

MECLİS'TEN GEÇERSE REFERANDUM TARİHİ NE ZAMAN

Tarih hesapları buna göre 2 Nisan ile 23 Nisan gibi farklı tarihlerde referanduma işaret ediyor. AK Parti’nin, gizli oylamanın Meclis Başkanlığı’nın sorunu olduğu, isteyenin istediği gibi oy kullanabileceği yolundaki açıklaması nedeniyle AK Partili milletvekillerinin göstererek oy kullanacağı yorumları yapılıyor. AK Parti, 316 oyun üzerine 14 oy daha bulamazsa paket kabul edilmemiş olacak. MHP’den büyük fire olması durumunda paket kalırsa siyaseti yeni bir gündem bekleyecek. Bu durumda referandum için planlanan tarihte bir erken seçim gündeme gelebilecek. Milletvekillerine oylama öncesinde bu ihtimal hatırlatılarak, “Evet” oyu atılması salık veriliyor. Pakete karşı çıkanlar ise bu hatırlatmaları milletvekillerine “Bir daha gelemezsiniz” tehdidi olarak yorumluyor.

HABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Teklif Meclis’ten geçmezse erken seçim kapıdaTeklif Meclis’ten geçmezse erken seçim kapıdaAK Parti ile MHP arasında yapılan görüşmelerle olgunlaştırılan Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'teki görüşmelerine bugün başlanıyor.
MHP'den yeni anayasa açıklamasıMHP'den yeni anayasa açıklamasıMHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "Yeni Anayasa Bilgilendirme Toplantısı"nda partisinin tutumu hakkında konuştu.
2010 yılına dikkat! CHP ve HDP aynı taktiği yapacak2010 yılına dikkat! CHP ve HDP aynı taktiği yapacakAnayasa değişikliği teklifi yarın TBMM'ye gelecek. 15 gün sürmesi beklenen görüşmelerde AK Parti, CHP ve HDP’nin 2010’da olduğu gibi oylamaya katılmayabileceğini savunuyor.
Kılıçdaroğlu: Yenikapı'ya ihanet etmeyen tek lider benimKılıçdaroğlu: Yenikapı'ya ihanet etmeyen tek lider benimCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Başbakan Yıldırım ve Barzani'den ortak açıklamaBaşbakan Yıldırım ve Barzani'den ortak açıklamaIrak'ta bulunan Başbakan Binali Yıldırım ve Mesud Barzani ortak açıklama yaptı.
Bakan Soylu: Maşalarınızın işini bitireceğiz!Bakan Soylu: Maşalarınızın işini bitireceğiz!Bakan Soylu, PYD/PKK'ya destek verenlere, 'Ne kadar desteklerseniz destekleyin, maşalarınızın işini bitireceğiz' sözleriyle cevap verdi.
  • Irak'ta açıkladı: İbadi ile o konuda anlaştık!07 Ocak 2017 Cumartesi 16:38
  • Kılıçdaroğlu Erdoğan'a iftira attı!07 Ocak 2017 Cumartesi 12:30
  • MHP’li Erdoğan: "Bylock'çu bürokrat ve siyasilerin listesi gizlendi"07 Ocak 2017 Cumartesi 11:01
  • MHP'den Hükümet'e METRO çağrısı07 Ocak 2017 Cumartesi 10:24
  • AK Parti Cumhurbaşkanlığı sistemini 14 maddede anlatacak07 Ocak 2017 Cumartesi 09:43
  • Başbakan Yıldırım Irak'a gitti07 Ocak 2017 Cumartesi 08:51
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim için ok yaydan çıktı06 Ocak 2017 Cuma 15:13
  • Başbakan ABD'nin "Nihat Erim paylaşımı" sorusuna cevap verdi!06 Ocak 2017 Cuma 14:34
  • Bozdağ: Talimatı terör örgütü PKK verdi06 Ocak 2017 Cuma 12:22
  • Bakan Bozdağ'dan İzmir açıklaması06 Ocak 2017 Cuma 00:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri