'Çalgı Çengi İkimiz' filminin vizyona girdiği şu günlerde, filmin oyuncuları ve aynı zamanda yapımcılığını üstlenen Murat Cemcir ve Ahmet Kural ikilisi Habertürk'e konuştu. İlk filmden bu güne 5 senelik süreci anlatan ikili, 60 bin kişiden 7 milyon'a nasıl ulaştıklarını anlattılar. Yeni filme harcanan bütçe ise 14 milyon TL olarak açıklandı.
CEM YILMAZ'DAN BAŞKA DESTEK OLAN OLMADI
2011'de 30 bin TL'ye 6 günde çektikleri, paraları bittiği için gösterime çıkaramadıkları, Cem Yılmaz'ın destek vermesiyle izleyiciyle buluşan 'Çalgı Çengi' ile sinemaya adım atan ve o filmle kamuoyu tarafından tanınan ikili, "Bize Cem Yılmaz'dan başka kimse destek olmadı" dedi.
09 Ocak 2017 Pazartesi11 R.Ahir 1438
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Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesi dudak uçuklattı!
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