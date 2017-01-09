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Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesi dudak uçuklattı!

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Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesi dudak uçuklattı!
İlk filmlerini sadece 30 bin TL bütçeyle çeken Ahmet Kural ve Murat Cemcir, yeni vizyona giren devam filmi Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesini açıkladı.
Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesi dudak uçuklattı! Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesi dudak uçuklattı! Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesi dudak uçuklattı!


'Çalgı Çengi İkimiz' filminin vizyona girdiği şu günlerde, filmin oyuncuları ve aynı zamanda yapımcılığını üstlenen Murat Cemcir ve Ahmet Kural ikilisi Habertürk'e konuştu. İlk filmden bu güne 5 senelik süreci anlatan ikili, 60 bin kişiden 7 milyon'a nasıl ulaştıklarını anlattılar. Yeni filme harcanan bütçe ise 14 milyon TL olarak açıklandı.
 
CEM YILMAZ'DAN BAŞKA DESTEK OLAN OLMADI
 
2011'de 30 bin TL'ye 6 günde çektikleri, paraları bittiği için gösterime çıkaramadıkları, Cem Yılmaz'ın destek vermesiyle izleyiciyle buluşan 'Çalgı Çengi' ile sinemaya adım atan ve o filmle kamuoyu tarafından tanınan ikili, "Bize Cem Yılmaz'dan başka kimse destek olmadı" dedi.  
 

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