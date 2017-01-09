Küçük Kandil'e büyük operasyon

Diyarbakır’ın ’Küçük Kandil’ olarak adlandırılan kuzey ilçelerinde 1 yılda 100 terörist öldürüldü.

Terör örgütü PKK’nın ’Küçük Kandili’ olarak da adlandırılan Diyarbakır’ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Hani ilçeleri kırsalında, örgüte son bir yıl içerisinde tarihin en büyük darbesi vuruldu.

26 KEZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Genelkurmay Başkanlığı ve Diyarbakır Valiliğinin yaptığı açıklamalardan derlenen bilgilere göre, söz konusu bölgede son bir yıl içerisinde 26 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ARALARINDA BULUNDUĞU 100 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede aralarında, İçişleri Bakanlığının “Aranan teröristler” listesinde de bulunan üst düzey örgüt yöneticileri, bölge sorumluları, bombacıları ve keskin nişancılarının da bulunduğu yaklaşık 100 örgüt mensubu öldürülerek ya da yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlarda, tonlarca patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, onlarca bomba yüklü araç ve bombalı saldırıda kullanılacağı değerlendirilen araç ve el yapımı patlayıcı da bulunarak, olası saldırılar önlendi.

KÜÇÜK KANDİL'E BÜYÜK DARBE

İşte, Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Hani kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar ve sonuçlarından bazıları:

7 Ocak: Lice kırsalındaki operasyonda PKK’nın bölge sorumlusu M.A. yakalanarak, tutuklandı.

18 Mart: Hani ilçesi Hükümet Konağı yakınlarında Çanakkale Zaferinin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü programında patlatılması planlanan 3 adet tüp içinde 150 kilogram patlayıcı madde bulunan araç ele geçirildi.

3 adet tüp içinde 150 kilogram patlayıcı madde bulunan araç ele geçirildi

. 2 Nisan: Kocaköy kırsalında, Bağlar’da 7 polisin şehit olduğu, 15 polis ve 12 sivilin yaralandığı bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında, aracı olay yerine bırakan ve daha sonra polis servisinin yaklaşmasıyla birlikte uzaktan kumanda ile patlattıktan sonra kaçan PKK’lı terörist yakalandı.

5 Nisan: Lice’de PKK’nın bombacısı öldürüldü.

28 Nisan: Lice ve Kocaköy kırsalındaki 3 farklı bölgede toplam bin 220 kilogram amonyum nitrat ve tüplerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirilerek, imha edildi.

4 Nisan: Lice’de Özel Kuvvetlerin katılımıyla düzenlenen operasyonda 9 terörist öldürüldü.

15 Nisan: Silvan, Hazro ve Kulp kırsalında 15 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı.

4 Mayıs: Lice kırsalında düzenlenen geniş kapsamlı hava destekli operasyonda 2’si örgütün bombacısı 10 terörist öldürüldü.

Öldürülen teröristlerden Ahmet Talva’nın turuncu listede arandığı ve bölge sorumlularından olduğu ortaya çıktı.

4 Haziran: Lice’de 13 PKK’lı terörist öldürüldü. 19 Haziran: Lice’de 5 terörist öldürüldü.

21 Haziran: Lice’de, sansasyonel eylem planlanan 1 ton bomba yüklü minibüs ele geçirildi.

24 Haziran: Lice’de 8 milyon 500 bin TL değerinde kamu arazisine ekili 424 bin 300 kök Hint keneviri, Hazro’da ise 373 kilogram esrar ele geçirildi.

25 Haziran: Lice’de cam kavanoz içerisinde aktif halde piller ile güçlendirilmiş ateşleme düzenekli büyük mutfak tüpleri ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve 300 kilogram patlamaya hazır amonyum nitrat ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYA BÜYÜK DARBE

26 Haziran: Lice kırsalındaki 23 köyde yapılan geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir terörist yakalandı, 2 el yapımı patlayıcı imha edildi. Aynı bölgede sürdürülen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra 120 adet el yapımı patlayıcı bulundu.

21 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

3 Temmuz: Bingöl, Kulp ve Lice arasında yer alan Şenyayla bölgesinde teröristlerce kaçırılan ve bomba yüklü araçla saldırı eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen lüks modeller dahil olmak üzere toplam 21 araç bulundu.

Ayrıca 23 Haziran’da başlatılan 3 Temmuz’da sona eren operasyon çerçevesinde ele geçirilen uyuşturucu miktarı 67 milyon 605 bin kök kenevir ve 15 bin 414 kilogram kubar ile toz esrara ulaştı. Söz konusu tarihlerde 20 ton amonyum nitrat ile 64 el yapımı patlayıcının bulunarak, imha edildiği açıklandı. Teröristler tarafından kullanılan 43 sığınak ve mağarada içerisindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.

157 TON AMONYUM NİTRAT ELE GEÇİRİLDİ

28 Ekim: Hazro’da 157 ton amonyum nitrat ele geçirildi. Ele geçirilen amonyum nitratla 15 kamyon veya 50 kamyonet türü araç veya 100 binek araçla yapılması muhtemel patlayıcı yüklü araç saldırıları da önlenmiş oldu.