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Memiş Hoca: Sigara mekruh değil haramdır

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Memiş Hoca, pekçok ilahiyatçının “mekruh” olarak değerlendirdiği sigaranın aslında “haram” olduğunu yazdı. Memiş Hoca, mekruh diyen hocalara ilişkin “Siz onları değil beni dinleyin” tavsiyesinde bulundu.
Memiş Hoca: Sigara mekruh değil haramdır
Memiş Hoca: Sigara mekruh değil haramdır Memiş Hoca: Sigara mekruh değil haramdır Memiş Hoca: Sigara mekruh değil haramdır

Güneş gazetesi yazarı Memiş Hoca, pekçok ilahiyatçının “mekruh” olarak değerlendirdiği sigaranın aslında “haram” olduğunu savundu.

 

Memiş Hoca, mekruh diyen hocalara ilişkin “Siz onları değil  beni dinleyin” tavsiyesinde bulundu. 

 

Memiş Hoca’nın Güneş gazetesindeki köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

“Sigara içmek mekruh değil 

 

Keşke bu mücadelenin içinde toplumun sevdiği saydığı kişiler ve din adamlarıda katkıda bulunarak sigara ve alkolün zararlı olduğunu hatta haram olduğunu çok net anlatsalar.

Sigaraya ben haram diyorum.

Çünkü, sağlığa zararlı olan, insanın ölümüne neden olan, insanı kendinden geçiren her şey haramdır.

Şimdi, “Ama hocam bazı hocalar sizin gibi düşünmüyor, onlar sigaranın mekruh olduğunu söylüyor”  diyebilirsiniz.

Doğru bazı hocalar sigaraya mekruh der.

Ancak Siz onları değil  beni dinleyin.

Sigaraya mekruh diyenlerin çoğu biliniz ki kendisi sigara içiyordur.

Derim ki, sağlık bakanımız bu hayırlı mücadeleye devam etsin.

Kaymakamlık yetkilileri de geveşemeden işi sıkı yutarak çıkan kanunun takipçisi olsun ve sigara yasağı olan yerlerde sigara içildiğinde hak edilen cezayı hemen kessinler.

Sadece restoranlar. İş yerleri ve kafeler değil, toplu taşıma araçlarında sigara içmek yasak olmasına rağmen, taksilerde, minibüs ve özel halk otobüslerinde insanları rahatsız olduklarını gördükleri halde şuursuzca sigara içiliyor. Bunlarada gereken denetimler yapılıp gereken cezalar verilmelidir.”

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