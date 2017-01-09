09 Ocak 2017 Pazartesi11 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:18İkindi 15:39Akşam 18:01Yatsı 19:27
    • 8°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -5°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 0°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 77.218 0.14
  • Altın: 140,296 1.99
  • Dolar: 3,7030 2.00
  • Euro: 3,9020 1.78

İçişleri'nden flaş PKK açıklaması!

»
İçişleri'nden flaş PKK açıklaması!
İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerince son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 253 operasyonda hakkında açıklama yaptı.
İçişleri'nden flaş PKK açıklaması! İçişleri'nden flaş PKK açıklaması! İçişleri'nden flaş PKK açıklaması!

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 2-9 Ocak tarihleri arasında, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 253 operasyon gerçekleştirildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 3'ü ölü, 2'si teslim olan, 4'ü sağ yakalanan olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK OPERASYONUNDA 36 KİŞİ TUTUKLANDI

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 344 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 36 kişi tutuklandı. Yürütülen operasyonlar sonucunda; teröristler tarafından kullanılan 48 sığınak, barınak, mağara ve tuzaklanan 45 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Operasyonlarda, 16 kilo TNT, 5 kilo C-4 plastik patlayıcı olmak üzere toplam 183 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 33 el bombası, 50'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere çeşitli çaplarda 70 silah ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; piyasa değeri 11 milyon 55 bin 530 Türk Lirası olan; 2 ton 412 kilo esrar, 1 kilo eroin, 2 kilo afyon, 3 kilo kokain, 47 bin 258 uyuşturucu hap, 1 kilo metamfetamin, bin 116 kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 13 milyon 318 bin 961 Türk Lirası olan; 12 bin 390 kaçak sigara, 1 milyon 895 bin 189 litre akaryakıt ele geçirilirken, bu kapsamda bin 106 kişi gözaltına alındı.

BİN 628 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 191'i denizlerde olmak üzere bin 628 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 34 organizatör yakalanarak gözaltına alınırken, bunlardan 25'i tutuklandı.

FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA 406 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan yabancı teröristlerle mücadele kapsamında; DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 129 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise 627 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 406'sı tutuklandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Milli Piyango ihalesinde yeni gelişmeMilli Piyango ihalesinde yeni gelişmeNaci Ağbal, Milli Piyango için teklif alma sürecinin ortadan kalktığını belirterek, "Türkiye Varlık Fonu Milli Piyango ve at yarışlarının özelleştirmesini birlikte değerlendirecek" dedi.
Dolar ve avroda yeni rekorDolar ve avroda yeni rekorDolar/TL, yükselişle başladığı yeni haftada tarihi zirveyi gördü. Avro ve altında da yeni rekorlar var.
Boğaziçi Rektörü Özkan'dan önemli açıklamaBoğaziçi Rektörü Özkan'dan önemli açıklamaBoğaziçi Üniversitesi'ne ilk kez atama ile rektör getirildi. Rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmed Özkan bu atama süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İçişleri'nden flaş PKK açıklaması!İçişleri'nden flaş PKK açıklaması!İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerince son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 253 operasyonda hakkında açıklama yaptı.
Yatak odasını zula yapmışlarYatak odasını zula yapmışlarVan'da düzenlenen operasyonla bir evin yatak odasının gizli bölmesinde binlerce liralık kaçak sigaralar ele geçirildi.
Memiş Hoca: Sigara mekruh değil haramdırMemiş Hoca: Sigara mekruh değil haramdırMemiş Hoca, pekçok ilahiyatçının “mekruh” olarak değerlendirdiği sigaranın aslında “haram” olduğunu yazdı. Memiş Hoca, mekruh diyen hocalara ilişkin “Siz onları değil beni dinleyin” tavsiyesinde bulundu.
  • Meclis Başkanı Kahraman'dan üzücü haber09 Ocak 2017 Pazartesi 11:31
  • Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı09 Ocak 2017 Pazartesi 11:30
  • Küçük Kandil'e büyük operasyon09 Ocak 2017 Pazartesi 11:19
  • Ortadoğu yazarı: Din elden gidiyor09 Ocak 2017 Pazartesi 11:07
  • Emniyet'te dev FETÖ operasyonu!09 Ocak 2017 Pazartesi 11:06
  • Şerif Ali Tekalan ABD'de rektör oldu09 Ocak 2017 Pazartesi 10:38
  • 9 Ocak kar tatili olan iller!09 Ocak 2017 Pazartesi 10:16
  • Kamuya 30 bin öğretmen alınıyor09 Ocak 2017 Pazartesi 10:10
  • İşte Günün Gazete manşetleri09 Ocak 2017 Pazartesi 10:10
  • İstanbul Boğazı kapatıldı!09 Ocak 2017 Pazartesi 09:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri