09 Ocak 2017 Pazartesi11 R.Ahir 1438
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Domates yüzde 300 zamlandı

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Domates yüzde 300 zamlandı
Son bir aydır domatesin fiyatı yeterli alıcının bulunmaması nedeniyle yüzde 300 arttı.
Domates yüzde 300 zamlandı Domates yüzde 300 zamlandı Domates yüzde 300 zamlandı

 

Mersin'de önceki hafta yaşanan sel nedeniyle birçok sera zarar görürken, Erdemli ilçesindeki seralarda yetiştirilen salkım domatesin fiyatı üretici tarafından 2,5 ile 3 lira arasından satışa sunuluyor.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı (EZO) Rasim Şahin, ilçedeki seraları  ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yurdu etkisi altına alan  kötü hava şartlarının özellikle Doğu  Akdeniz'de sel felaketiyle birlikte kendini  gösterdiğini, bunun da domates fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi.
 
Yaklaşık 20 gün önce örtü altında yetiştirilen domateslerin yeterli  alıcısının bulunmaması nedeniyle fiyatının 70 kuruşa kadar düştüğünü ancak hava  şartlarının değişmesiyle fiyatların bir anda yükseldiğini anlatan Şahin,  "Mersin'de 20 gün önce domates fiyatları 70 kuruşken hava şartlarıyla birlikte  2,5 liraya kadar yükseldi. Fiyatların yükselmesine en büyük etken Mersin  bölgesinde yaşanan sel afeti ile soğuğun etkisi ve güneşli havanın olmaması.  İklim şartları hasadı da etkiliyor. Normalde geçen yıllarda 1 hafta, 10 günde  topladığımız domatesleri soğuk nedeniyle aşağı yukarı 20 gün, 1 aylık süre  zarfında toplayabiliyoruz. Domates dalında güneş görmediği için bir türlü  kızarmıyor bu da piyasada ürünün az olmasına neden oluyor. Domates piyasa arzını  karşılamıyor ve fiyatların da yükselmesine neden oluyor." diye konuştu.
 
Şahin, ilçe genelinde örtü altında 20 bin dönüm alanda yaklaşık 200  bin ton domates üretildiğini, son yıllarda normal sofralık domatesin yanında  salkım ve çeri domatesinin de üretilmeye başladığını aktardı.
 
Salkım domatesin halden 3 liraya yakın fiyatlarla satın alınıyor  olmasının üreticinin yüzünün gülmesine neden olduğunu bildiren Şahin,  "Domatesteki bu fiyatların ilerleyen günlerde de devam etmesini bekliyoruz."  dedi.

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