MHP'li Akçay, "fire' sorusuna cevap verdi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Anayasa değişikliği oylamasında MHP’den fire olur mu?” sorusuna, "Fire diye bir kavram söz konusu olamaz. Fireden bahsedebilmek için öncelikle bir grup kararının alınmış olması gerekir. Hiçbir parti için grup kararı söz konusu değil. Eğer grup kararı alınsa ve o karardan sonra bu söylenenler olsa burada bir fire söz konusu diye tartışabiliriz.

Ama grup kararının alınmadığı durumlarda milletvekilleri kendi kişisel iradeleriyle nasıl evet diyecekler kendi özgür iradeleriyle, Sayın Atila Kaya da kendi özgür iradesiyle bir tercihte bulunmuştur.

Bunlara saygı duymak gerekir. İşte MHP’nin diğer partilerden ayrı olduğu nokta budur.

Son derece açık şeffaf bir şekilde arkadaşlarımız görüşlerini ifade eder. Sayın genel başkanımız da aynı şekilde ifade eder.