16 gün önce başvuran Amerikan Başkonsolosluğu, İstanbul'a turist olarak gelen vatandaşları Joe Y.C.'nin kayıp olduğunu bildirdi. Başkonsolosluk, emniyete gönderdiği yazıda Joe Y.C.'nin Amerika'da yaşayan annesinin kendisine ulaşamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunduklarını ve Joe Y.C.'nin son olarak İstanbul'a turist olarak geldiğini belirtti.
CEZAEVİNDE BULUNDU
Kayıp başvurusu üzerine İstanbul polisi harekete geçti. Polis, kayıp Amerikalı'nın Türkiye'ye ne zaman geldiği ve nerelere gittiği yönünde çalışma başlattı. Kayıp Amerikalı aranırken yaralamalı veya ölümlü trafik kazaları da incelemeye alındı. Çalışmaların ardından Amerikalı'nın izi bir cezaevinde bulundu. Joe Y.C.'nin Kocaeli'nde cezaevinde olduğu bilgisine ulaşıldı.
İstanbul polisi, cezaevinde olduğu ortaya çıkan kişinin, aradıkları kayıp Amerikalı turist olup olmadığını tespit etmek için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Tutuklanan Amerikalı'nın Kocaeli Cezaevi'nde bulunan kişi olduğu ortaya çıktı. Kayıp Amerikalı turist Joe Y.C.'nin Türkiye'ye geldikten kısa bir süre sonra Kocaeli'de karıştığı bir olayda "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dolayı tutuklandığı belirlendi. Polisler, soruşturmadaki son durumu ABD Başkonsolosluğu'na bildirdi.
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ABD her yerde arıyordu, polis Kocaeli'de buldu!
16 gün önce başvuran Amerikan Başkonsolosluğu, İstanbul'a turist olarak gelen vatandaşları Joe Y.C.'nin kayıp olduğunu bildirdi. Başkonsolosluk, emniyete gönderdiği yazıda Joe Y.C.'nin Amerika'da yaşayan annesinin kendisine ulaşamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunduklarını ve Joe Y.C.'nin son olarak İstanbul'a turist olarak geldiğini belirtti.
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