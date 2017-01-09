İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi 13.00-10 Ocak Salı 12.00 arasındaki tüm dış hat seferlerini iptal etti.
İDO'dan yapılan yazılı açıklamada; "Hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi 13:00 - 10 Ocak Salı 12:00 arasındaki tüm dış hat seferlerimiz iptal edilmiştir. İç hat deniz otobüsü ve araba vapuru seferlerimiz şuan için devam etmekte olup, anlık değişen hava durumuna göre güncel sefer durumunu ido.com.tr web sitesi, ido mobil uygulaması veya Çağrı Merkezimiz üzerinden kontrol edebilirsiniz" denildi.
09 Ocak 2017 Pazartesi11 R.Ahir 1438
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İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi 13.00-10 Ocak Salı 12.00 arasındaki tüm dış hat seferlerini iptal etti.
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