1 milyon gurbetçiye oy müjdesi

Anayasa değişikliğiyle ilgili yapılacak referandumda yurt dışında yaşayan ancak oy kullanamayacak duruma düşen 1 milyon seçmen de oy kullanabilecek.
Resmi Gazete'de yayınlanan 680 sayılı KHK ile Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası “Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının adres kayıtları, yaşadıkları ülkede kullanılan adres verilerine veya o ülke ve bağlı olduğu temsilcilik bilgisine göre tutulur” şeklinde düzenlendi.
Seçim Kanunu'nun geçici maddesindeki düzenleme nedeniyle 31 Aralık tarihinden sonra yurt dışında yaşayan 2.7 milyon seçmenden 1 milyonu oy kullanamayacak duruma düştü.
Seçim Kanunu'nun geçici maddesinde "31/12/2016 son tarih olmak üzere milletvekili genel seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylamalarında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesindeki hükümlerle sınırlı kalınmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak veya mevcut bilgilerle Yurt Dışı Seçmen Kütüğü oluşturulabilir" düzenlemesi yer alıyordu. Bu düzenleme nedeniyle 31 Aralık 2016'dan önce adres kaydı yaptırmayan 1 milyon seçmen oy kullanamayacaktı.
KHK ile Nüfus Kanunu'nda yapılan bu değişikliğin ardından yurt dışında yaşayan ancak oy kullanamayacak duruma düşen 1 milyon seçmenin oy kullanmasının önü açılmış oldu.
09 Ocak 2017 Pazartesi11 R.Ahir 1438
- FETÖ'cü Hiyadet Karaca'dan duruşmada ilginç savunma!İlaç fiyatlarına zam yoldaO ülkede 1 milyondan fazla kadın dul kaldı!Nijerya'da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var1 milyon gurbetçiye oy müjdesiMuş'ta teröre lanet yürüyüşü düzenlendiErdoğan: Dost demeye dilim varmıyorTSK, ilkokul mezunu uzman çavuş ve uzman onbaşı alacak20’den fazla erkeği dolandırdıÇipli kimlikler için başvuru nasıl yapılır?
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
- “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
İmsak 06:50 Güneş 08:22 Öğle 13:18 İkindi 15:39 Akşam 18:01 Yatsı 19:27
- 10°C Adana
- 1°C Adıyaman
- -3°C Afyon
- 5°C Ağrı
- 0°C Amasya
- -4°C Ankara
- 10°C Antalya
- 12°C Artvin
- 2°C Aydın
- -1°C Balıkesir
- BIST: 77.219 0.15
- Altın: 141,240 2.68
- Dolar: 3,7221 2.53
- Euro: 3,9165 2.16
1 milyon gurbetçiye oy müjdesi
680 sayılı KHK ile Nüfus Kanunu'nda yapılan değişiklikle yurt dışında yaşayan 1 milyon seçmenin oy kullanabilmesinin önü açıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'cü Hiyadet Karaca'dan duruşmada ilginç savunma!Bir önceki celsede savunma yapmayan eski Samanyolu Genel Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, yine şov yapmayı tercih etti.
1 milyon gurbetçiye oy müjdesi680 sayılı KHK ile Nüfus Kanunu'nda yapılan değişiklikle yurt dışında yaşayan 1 milyon seçmenin oy kullanabilmesinin önü açıldı.
Muş'ta teröre lanet yürüyüşü düzenlendiMuş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen ‘Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet’ mitingine binlece kişi katıldı.
TSK, ilkokul mezunu uzman çavuş ve uzman onbaşı alacakİlkokul mezunu yüz binlerce vatandaşa yeni bir umut olan TSK'nın uzman çavuş personel alımı, ülke genelinde birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı.
20’den fazla erkeği dolandırdıHatay’da kendini Ayşe diye tanıtan F.B. (55) isimli kadının, 50 yaşın üstündeki 20’den fazla erkeği evlenme vaadiyle dolandırdığı ileri sürüldü.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesi dudak uçuklattı!
- Mahsun'un Vezir Parmağı filmine tepki yağdı
- Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi
- Ünlü oyuncu çileden çıktı! Taksicinin üstüne yürüdü
- Ece Erken zehirlendi
- Şeyhzade Ahmet Efendi dualarla anılacak
- Ankara'da toplu taşımaya zam geldi!
- Fotoğrafı görünce şaştı kaldı!
- Gezici Levent gizli kapaklı boşandı
- Diriliş Ertuğrul'a taze kan!
- Tabutu açan aile neye uğradığını şaşırdı
- 10 aylık bebeğini cami tuvaletine bırakan vicdansız anne yakalandı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.