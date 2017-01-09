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Ankara'da anayasa değişikliği bahaneli provokasyon

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Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri başlamadan CHP'nin provokasyonları başladı.
Ankara'da anayasa değişikliği bahaneli provokasyon
Ankara'da anayasa değişikliği bahaneli provokasyon Ankara'da anayasa değişikliği bahaneli provokasyon Ankara'da anayasa değişikliği bahaneli provokasyon

 

 

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlayacak anayasa değişiklik teklifine ilişkin yasa değişikliğini protesto için CHP'nin çağrısı üzerine Güvenpark'ta toplanan ve içlerinde yasadışı sol örgütlere mensup kişilerin olduğu grup Meclis'e yürümek istedi. 

CHP'Lİ VEKİLLER EN ÖNDE

TBMM'de AK parti ve MHP'nin ortak hazırladığı anayasa değişiklik teklifini yasal yollarla tartışmak yerine toplumu ayrıştırmak için akıl almaz bahanelere sığınan CHP yine boş durmuyor. 

Günlerdir 'rejim değişiyor' yalanıyla propaganda yapan CHP'li vekiller, anayasa görüşmelerini baltalamak için provokasyona sarıldı. Sezgin Tanrıkulu, Eren Erdem, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal'ın aralarında olduğu CHP'li vekiller Meclis'e yürüyen grubun en önünde yer aldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Güvenpark'ta toplanıp Meclis'e yürümek isteyen gruba polis müdahalesi gecikmedi. Meclis önündeki gerginlik devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU 'İZLEYİN' DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada "Pazartesinden itibaren televizyonları izleyin, ne kadar verirlerse, Mücadelemizi TBMM Genel Kurulu'nda vereceğiz. Demokrasiyi, rejili korumak için, bağımsız yargıyı, özgür medya bu mücadeleyi yapacağız.Bir bedel ödenecekse o parlamentoda ilk bedeli önce CHP'li vekiller ödeyecektir." demişti. 

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