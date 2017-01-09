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Çipli kimlikler için başvuru nasıl yapılır?

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Çipli kimlikler için başvuru nasıl yapılır?
Çipli yeni kimlik kartları için 526 bin 44 kişi nüfus müdürlüklerine müracaat ederken, 214 bin 655 kart vatandaşlara teslim edildi.
Çipli kimlikler için başvuru nasıl yapılır? Çipli kimlikler için başvuru nasıl yapılır? Çipli kimlikler için başvuru nasıl yapılır?

 

 

 

Kimlik Kartı projesi kapsamında; ilk başvurunun Kırıkkale'den alındığı 14 Mart 2016 tarihinden bugüne kadar, 526 bin 44 kişi nüfus müdürlüklerine müracaat etti. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, müracaatlar sonucu, 214 bin 655 kart vatandaşlara teslim edildi. 

Son bir haftada en yoğun başvurunun İstanbul'dan yapıldığı belirtilirken, 2 Ocak'tan bu yana 86 bin 894 kişinin yeni kimlik kartını alabilmek için başvuruda bulunduğu bildirildi. En yoğun başvuru, 34 bin 607 kişiyle İstanbul'dan oldu. İstanbul'u 20 bin 962 kişiyle Ankara izledi. İzmir'den 12 bin 959, Antalya'dan 9 bin 185, Bursa'dan ise 9 bin 181 kişi yeni kimlik kartlarını alabilmek için başvuruda bulundu.

14 MART'TAN BU YANA EN FAZLA BAŞVURU TRABZON'DAN 

İlk başvuru 14 Mart 2016 tarihinde, Kırıkkale'de başlamıştı. 14 Mart'tan bugüne kadar en yoğun başvuru ise Trabzon'dan oldu. Mart- Ocak arası en yoğun başvurunun yapıldığı ilk 5 il ise Trabzon, Kırıkkale, İstanbul, Erzurum ve Ankara oldu.

PEKİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek.
İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.

Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacak. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydedilecek.

15 YAŞINDAN ÖNCE FOTOĞRAF YOK

On beş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartlarına basılabilecek.

İNTERNETTEN YA DA TELEFONLA BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabilecek. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınacak.

Kimlik kartı ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak.

10 YIL BOYUNCA KULLANILABİLECEK

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak.

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