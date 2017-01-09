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Nijerya'da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Nijerya'da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Nijerya'nın Borno eyaletinde meydana gelen iki ayrı canlı bomba eyleminde en az 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Nijerya'da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Nijerya'da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Nijerya'da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki ayrı canlı bomba  saldırısı gerçekleştirildiği, olaylarda en az 8 kişinin öldüğü, çok sayıda  kişinin de yaralandığı bildirildi. 
 AA muhabirinin, Nijerya güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre,  ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletinde dün akşam iki kadın terörist aynı anda  üzerlerindeki bomba düzeneğini patlattı.
 
Şu ana kadar kimsenin üstlenmediği, en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği  ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıları, terör örgütü Boko Haram'ın  yaptığından şüpheleniliyor. Örgüt hafta sonu Yobe eyaletindeki bir askeri üsse  saldırmış, olayda 1'i rütbeli olmak üzere 6 asker yaşamını yitirmişti.
Uzmanlar, Nijerya ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki Sambisa ormanı  kırsalında düzenlediği operasyonlar sonucu Boko Haram'ın büyük güç kaybettiği ve  ayakta kalma mücadelesi verdiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri  Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet  eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, bugüne kadar 17 bine yakın kişinin  ölümüne neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları  Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.
 

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