09 Ocak 2017 Pazartesi11 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:18İkindi 15:39Akşam 18:01Yatsı 19:27
    • 10°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 77.219 0.15
  • Altın: 141,240 2.68
  • Dolar: 3,7221 2.53
  • Euro: 3,9165 2.16

FETÖ'cü Hiyadet Karaca'dan duruşmada ilginç savunma!

»
FETÖ'cü Hiyadet Karaca'dan duruşmada ilginç savunma!
Bir önceki celsede savunma yapmayan eski Samanyolu Genel Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, yine şov yapmayı tercih etti.
FETÖ'cü Hiyadet Karaca'dan duruşmada ilginç savunma! FETÖ'cü Hiyadet Karaca'dan duruşmada ilginç savunma! FETÖ'cü Hiyadet Karaca'dan duruşmada ilginç savunma!

FETÖ davasında savunma yapması için söz verilen Hidayet Karaca, "Savunmamı yapacağım, tarihe not düşeceğim ama şu anda yapacak durumum yok." dedi.

Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in de yer aldığı 73 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, tutuklu sanık Hidayet Karaca, rahatsızlığını gerekçe göstererek savunma yapmadı. 

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Dilaver Azim, eski milletvekili İlhan İşbilen, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, Kazim Avcı ve Alaeddin Kaya hazır bulundu. İstanbul'da tutuklu bulunan sanık Hidayet Karaca ile telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu. 

Duruşmada, görüntü sistemindeki teknik arıza nedeniyle yaşanan aksaklık bir süre sonra giderildi.  Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray, savunma için Hidayet Karaca'ya söz verdi.

Rahatsızlığı nedeniyle iğne yaptırdığını ve savunma için yeterince hazırlanamadığını belirten Karaca, "Hastayım, istediğim evrakların tümü ulaşmadı hem de avukatımla sadece 55 dakika görüşebildim, savunma yapabilecek durumum yok." dedi.

"TARİHE NOT DÜŞECEĞİM AMA"

Başkan Giray'ın, "İddianame ile istenen diğer evraklar size tebliğ edildi. Savunma yapmayacaksanız, susma hakkınızı da kullanabilirsiniz" sözlerine Karaca, "Susmayacağım, neden susayım? Birincisi hastayım, buraya gelirken iğne oldum, ikincisi avukatımla bir sefer görüşebildim, üçüncüsü de istediğim evrakların hepsi yok. Savunmamı yapacağım, tarihe not düşeceğim ama şu anda yapacak durumum yok." karşılığını verdi.

Karaca, soruşturma sürecinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine aykırı ciddi haksızlıklar yapıldığını öne sürerek, "En azından yargılama aşamasında, adil yargılanma hakkına uyacağınızı bekliyorum. Bu yüzden izin verin, bir sonraki duruşmada savunma yapayım." dedi.

Mahkeme Başkanı Giray da "Sağlık sorunlarınız varsa duruşmaya katılmayabilirsiniz. Ona ilişkin bir kısıtlama yok." diyerek, Karaca'nın sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmamasına izin verdi. 

ADALETTEN KAÇIYOR

Bu sırada bazı müştekiler, "Adaletten kaçıyor" diyerek tepki gösterdi.

Söz alan Başbakanlık Avukatı Samir Altunkaynak, Karaca'ya rahatsızlığı nedeniyle verilen sürenin tutanaklara geçirilmesini isteyerek, Karaca'nın bu talebinin tamamen yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyledi.

BALYOZ DAVASINDAN YARGILANANLAR DAVAYA KATILMAK İSTEDİ

Duruşmada, daha sonra katılma talebinde bulunanlara söz verildi. 2002'de öldürülen yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, duruşmaya katılmak istediğini beyan etti. Hablemitoğlu'nun avukatı Ersan Barkın ise iddianame eklerinde Hablemitoğlu suikastıyla ilgili Zihni Çakır isimli kişinin ifadelerinin yer aldığını belirterek, bu kişinin tanık olarak dinlenilmesini istedi. 

Başkan Giray, bu hafta boyunca devam edecek duruşmanın diğer günlerinde dinlenecek tanıkların düzenlemesinin yapıldığını, daha sonra bu konuda değerlendirme yapacaklarını kaydetti.

Duruşmada, daha önce katılan taleplerini içeren dilekçe gönderenlere söz verildi. Tunceli Jandarma İl Komutanı Kurmay Albay Abdullah Cüneyt Küsmez, bu örgütün kumpası nedeniyle Balyoz davasında suçsuz yere 3 yıl cezaevinde kaldığını ifade ederek, davaya katılmak istediğini söyledi.

Balyoz davasında yargılanan ve 3,5 yıl cezaevinde kalan Emekli Tuğgeneral Bulut Ömer Mimiroğlu da "Bu örgütten şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." dedi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ İŞBİLEN'İN İSTİFA KONUŞMASI

Duruşmada Başkan Giray, 7 Şubat 2014'te milletvekilliğinden istifa eden İlhan İşbilen'in TBMM'de yaptığı konuşmanın çözüm kaydını ve konuyla ilgili diğer açıklamaları ile diğer delilleri okudu.  

Duruşmaya, aralarında emekli orgeneral Çetin Doğan ve emekli binbaşı Levent Bektaş'ın da bulunduğu Balyoz davasının bazı sanıkları ile iş adamı Galip Öztürk ve eski hakim Osman Kaçmaz katılan talepli dilekçe gönderdi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'cü Hiyadet Karaca'dan duruşmada ilginç savunma!FETÖ'cü Hiyadet Karaca'dan duruşmada ilginç savunma!Bir önceki celsede savunma yapmayan eski Samanyolu Genel Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, yine şov yapmayı tercih etti.
1 milyon gurbetçiye oy müjdesi1 milyon gurbetçiye oy müjdesi680 sayılı KHK ile Nüfus Kanunu'nda yapılan değişiklikle yurt dışında yaşayan 1 milyon seçmenin oy kullanabilmesinin önü açıldı.
Muş'ta teröre lanet yürüyüşü düzenlendiMuş'ta teröre lanet yürüyüşü düzenlendiMuş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen ‘Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet’ mitingine binlece kişi katıldı.
TSK, ilkokul mezunu uzman çavuş ve uzman onbaşı alacakTSK, ilkokul mezunu uzman çavuş ve uzman onbaşı alacakİlkokul mezunu yüz binlerce vatandaşa yeni bir umut olan TSK'nın uzman çavuş personel alımı, ülke genelinde birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı.
20’den fazla erkeği dolandırdı20’den fazla erkeği dolandırdıHatay’da kendini Ayşe diye tanıtan F.B. (55) isimli kadının, 50 yaşın üstündeki 20’den fazla erkeği evlenme vaadiyle dolandırdığı ileri sürüldü.
Çipli kimlikler için başvuru nasıl yapılır?Çipli kimlikler için başvuru nasıl yapılır?Çipli yeni kimlik kartları için 526 bin 44 kişi nüfus müdürlüklerine müracaat ederken, 214 bin 655 kart vatandaşlara teslim edildi.
  • Ankara'da anayasa değişikliği bahaneli provokasyon09 Ocak 2017 Pazartesi 14:34
  • ABD her yerde arıyordu, polis Kocaeli'de buldu!09 Ocak 2017 Pazartesi 14:30
  • İstanbul'da PKK'nın suikast ve eylem timine operasyon düzenlendi!09 Ocak 2017 Pazartesi 14:00
  • İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti09 Ocak 2017 Pazartesi 13:48
  • İstihbarat trafiği tartışmalarına son nokta09 Ocak 2017 Pazartesi 13:20
  • Milli Piyango ihalesinde yeni gelişme09 Ocak 2017 Pazartesi 13:00
  • Dolar ve avroda yeni rekor09 Ocak 2017 Pazartesi 12:50
  • Boğaziçi Rektörü Özkan'dan önemli açıklama09 Ocak 2017 Pazartesi 12:37
  • İçişleri'nden flaş PKK açıklaması!09 Ocak 2017 Pazartesi 12:30
  • Yatak odasını zula yapmışlar09 Ocak 2017 Pazartesi 12:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri