FETÖ'cü Hiyadet Karaca'dan duruşmada ilginç savunma!

Bir önceki celsede savunma yapmayan eski Samanyolu Genel Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, yine şov yapmayı tercih etti.

FETÖ davasında savunma yapması için söz verilen Hidayet Karaca, "Savunmamı yapacağım, tarihe not düşeceğim ama şu anda yapacak durumum yok." dedi.

Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in de yer aldığı 73 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, tutuklu sanık Hidayet Karaca, rahatsızlığını gerekçe göstererek savunma yapmadı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Dilaver Azim, eski milletvekili İlhan İşbilen, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, Kazim Avcı ve Alaeddin Kaya hazır bulundu. İstanbul'da tutuklu bulunan sanık Hidayet Karaca ile telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Duruşmada, görüntü sistemindeki teknik arıza nedeniyle yaşanan aksaklık bir süre sonra giderildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray, savunma için Hidayet Karaca'ya söz verdi.

Rahatsızlığı nedeniyle iğne yaptırdığını ve savunma için yeterince hazırlanamadığını belirten Karaca, "Hastayım, istediğim evrakların tümü ulaşmadı hem de avukatımla sadece 55 dakika görüşebildim, savunma yapabilecek durumum yok." dedi.

"TARİHE NOT DÜŞECEĞİM AMA"

Başkan Giray'ın, "İddianame ile istenen diğer evraklar size tebliğ edildi. Savunma yapmayacaksanız, susma hakkınızı da kullanabilirsiniz" sözlerine Karaca, "Susmayacağım, neden susayım? Birincisi hastayım, buraya gelirken iğne oldum, ikincisi avukatımla bir sefer görüşebildim, üçüncüsü de istediğim evrakların hepsi yok. Savunmamı yapacağım, tarihe not düşeceğim ama şu anda yapacak durumum yok." karşılığını verdi.

Karaca, soruşturma sürecinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine aykırı ciddi haksızlıklar yapıldığını öne sürerek, "En azından yargılama aşamasında, adil yargılanma hakkına uyacağınızı bekliyorum. Bu yüzden izin verin, bir sonraki duruşmada savunma yapayım." dedi.

Mahkeme Başkanı Giray da "Sağlık sorunlarınız varsa duruşmaya katılmayabilirsiniz. Ona ilişkin bir kısıtlama yok." diyerek, Karaca'nın sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmamasına izin verdi.

ADALETTEN KAÇIYOR

Bu sırada bazı müştekiler, "Adaletten kaçıyor" diyerek tepki gösterdi.

Söz alan Başbakanlık Avukatı Samir Altunkaynak, Karaca'ya rahatsızlığı nedeniyle verilen sürenin tutanaklara geçirilmesini isteyerek, Karaca'nın bu talebinin tamamen yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyledi.

BALYOZ DAVASINDAN YARGILANANLAR DAVAYA KATILMAK İSTEDİ

Duruşmada, daha sonra katılma talebinde bulunanlara söz verildi. 2002'de öldürülen yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, duruşmaya katılmak istediğini beyan etti. Hablemitoğlu'nun avukatı Ersan Barkın ise iddianame eklerinde Hablemitoğlu suikastıyla ilgili Zihni Çakır isimli kişinin ifadelerinin yer aldığını belirterek, bu kişinin tanık olarak dinlenilmesini istedi.

Başkan Giray, bu hafta boyunca devam edecek duruşmanın diğer günlerinde dinlenecek tanıkların düzenlemesinin yapıldığını, daha sonra bu konuda değerlendirme yapacaklarını kaydetti.

Duruşmada, daha önce katılan taleplerini içeren dilekçe gönderenlere söz verildi. Tunceli Jandarma İl Komutanı Kurmay Albay Abdullah Cüneyt Küsmez, bu örgütün kumpası nedeniyle Balyoz davasında suçsuz yere 3 yıl cezaevinde kaldığını ifade ederek, davaya katılmak istediğini söyledi.

Balyoz davasında yargılanan ve 3,5 yıl cezaevinde kalan Emekli Tuğgeneral Bulut Ömer Mimiroğlu da "Bu örgütten şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." dedi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ İŞBİLEN'İN İSTİFA KONUŞMASI

Duruşmada Başkan Giray, 7 Şubat 2014'te milletvekilliğinden istifa eden İlhan İşbilen'in TBMM'de yaptığı konuşmanın çözüm kaydını ve konuyla ilgili diğer açıklamaları ile diğer delilleri okudu.

Duruşmaya, aralarında emekli orgeneral Çetin Doğan ve emekli binbaşı Levent Bektaş'ın da bulunduğu Balyoz davasının bazı sanıkları ile iş adamı Galip Öztürk ve eski hakim Osman Kaçmaz katılan talepli dilekçe gönderdi.