Elitaş: 'CHP'den 20'ye yakın milletvekili 'evet' diyecek'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, anayasa değişiklik teklifine CHP'den 20'ye yakın milletvekilinin "evet" diyeceğini tahmin ettiğini belirterek, "CHP oy kullanma kabinine milletvekillerini sokma cesareti gösterecek mi gösteremeyecek mi onu teyit edeceğiz." dedi.

Elitaş, Mecliste gazetecilerin, bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak, anayasa değişikliği teklifine ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP ve HDP'nin grup önerilerinin ardından teklifin görüşmelerine geçileceğini ifade eden Elitaş, bugün teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelere geçilmesini oylayacaklarını bildirdi.

Anayasa değişilik teklifinin anayasaya aykırı olduğunu iddia etmenin eşyanın tabiatına ters olduğunu vurgulayan Elitaş, "Her ne hikmetse CHP, anayasaya aykırılık önergesi de veriyor. Meclis Başkanlığının anayasaya aykırılık önergesini gündeme almaması gerekir. Çünkü anayasa değiştikten sonra o anayasa maddesi haline gelecektir." diye konuştu.

Elitaş, anayasa değişikliği teklifinin Anayasa Komisyonunda 49 saatten fazla tartışıldığını, Komisyonun da anayasaya aykırılık iddiasını müzakere ettiğini anımsatarak, muhalefetin ısrar etmesi halinde usul tartışması açılabileceğini, oturumu yöneten Meclis Başkanvekilinin de usul tartışmasını oya sunabileceğini anlattı.

Teklifin geneli üzerinde AK Parti Grubu adına Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, hükümet adına da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşma yapacağını belirten Elitaş, "İnşallah sakin, sağduyulu, medeni şekilde tartışmanın yapıldığı, usulüne uygun bir şekilde TBMM'nin çalışmalarının devam etmesini diliyorum. Buna katkı sağlayacak olan CHP ve HDP'nin milletvekilleridir." dedi.

"Bugün getirdiğimiz sistem Cumhuriyet tarihimize yabancı olmayan bir sistem." ifadesini kullanan Elitaş, şöyle devam etti:

"Bu sistem 1924 Anayasasında vücut bulmuş, 1961 Anayasasına kadar uygulanan bir sistem. CHP'nin aşırı itiraz etmesini, buna 'evet' diyenleri ihanetle suçlamasını üzüntüyle karşılıyor, şaşkınlıkla takip ediyorum. CHP'nin, 1961 Anayasasında yapılan değişiklikle birlikte devlet başkanı vasfıyla, Cumhurbaşkanı vasfıyla, TBMM'de metni okunan, konuşma yapan Cemal Gürsel'in 'İkinci Cumhuriyet hayırlı olsun' ifadesine itiraz etmeyen, onları görmeyen, darbecileri savunan, 1982 Anayasası'yla Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti tekrar yıkan, bunu darbeyle değiştiren kişilere itiraz etmeyen ama Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete benzer bir şekildeki anayasa değişikliğini ihanetle suçlamasını şaşkınlıkla karşılıyorum."

"Halkın önüne gittiğinde yüzde 50'nin üzerinde olacağı kesin"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "evet" oyu kullanacağını açıkladığını, kendisinin de "evet" oyu vereceğini vurgulayan Elitaş, "Sayın Kılıçdaroğlu 'hayır' oyu kullanacağını söylüyor, saygıyla karşılarız ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'evet' oyu verecekleri ihanetle suçlamasını, haddini aşan, şaşkınlık içerisinde söylenen, aklıselim insanın söylemeyeceği bir söz olarak değerlendiriyorum. Bu halkın önüne gittiğinde yüzde 50'nin üzerinde olacağı kesin diye görüyorum. İnşallah o şekilde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Elitaş, teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinin CHP grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin biraz daha sağduyulu konuşma yaparak, sakin bir ortamda medeni bir tartışma usulüyle geçmesini dilediklerini bildirdi.

AK Partili 316 milletvekilinin "evet" oyu için teklife imza attığına işaret eden Elitaş, "Bu anayasa teklifine 'evet' diyorum. 316 milletvekili imza attık, imzamız senet, sözümüz namusumuzdur. AK Parti içinde herhangi bir milletvekili arkadaşımızın attığı imzadan vazgeçeceği, verdiği sözden döneceği kanaatinde değilim. MHP'den birkaç arkadaşımız 'evet' demeyeceklerini ifade ettiler ama hiç kimseyi hain sıfatıyla yaftalamadılar." diye konuştu.

"CHP, AK Parti'yi incelemekten başka bir iş yapmıyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "AK Partili 30 civarında milletvekilinin gözcü olarak görevlendirildiği" iddiasının anımsatılması üzerine de Elitaş, şu ifadelere yer verdi:

"CHP, AK Parti'yi incelemekten başka bir iş yapmıyor. Sayın Kılıçdaroğlu teklifin ne getirip götürdüğünün farkında değil. Boşa konuşuyor, ne söylediğini bilmeden konuşuyor. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu'na bu anayasa değişikliğinin ne getirdiğini anlatsın. Herkes kendi işine baksın. Ben CHP Genel Başkanına, grup başkanvekillerine diyorum ki milletvekillerinin özgür iradesine saygılıysanız bırakın milletvekilleri oy kullansın.

2007'de cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet kulislerinin olduğu yerde kapıya nöbetçi tutup, TBMM'ye milletvekili göndermeyen, en son dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda 'evet dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyorum' diyen Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi sözünün karşısında 'hayır' diyen bir Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız. Çark etmekle maruf Sayın Kılıçdaroğlu'na diyorum ki 'bırakın milletvekilleriniz özgür iradeyle oylarını kullansınlar'. Kapalı da verebilirler, parti disiplininden korkuyor olabilirler. Ben, CHP'den 30 değil ama 20'ye yakın milletvekilinin 'evet' diyeceğini tahmin ediyorum. Eğer cesaretleri varsa onların oy kullanma kabinine girmelerine imkan versinler. CHP oy kullanma kabinine milletvekillerini sokma cesareti gösterecek mi gösteremeyecek mi onu teyit edeceğiz."

"Uçum'un söylediklerini bir köşe yazarı gibi değerlendirmek lazım"

Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un anayasa değişiklik teklifinin oylamasının 330'un altında kalması halinde erken seçime gidileceği değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine, "Sayın Uçum'un söylediklerini bir gazeteci, köşe yazarı gibi değerlendirmek lazım. O irade sadece TBMM'ye aittir. Son söz Parlamentonundur, son söz milletvekillerinindir." yanıtını verdi.

Kamuoyundaki algının "erken seçim" yönünde olması halinde de Parlamentonun buna kayıtsız kalamayacağını belirten Elitaş, "Teklifte farklı bir pozisyon, sonuç ortaya çıkarsa, herhalde fitneyi fesatı ortadan kaldırabilmek için böyle bir yol da kaçınılmaz hale gelebilir diye düşünüyorum." dedi.