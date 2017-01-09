İsmail Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın sağlık durumu ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ve haber sitelerinde yer alan asılsız haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duyulmuştur. Güven Hastanesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyledir; 'TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın geçirmiş olduğu ameliyatı ile ilgili sağlık durumu iyi seyretmektedir. Alt solunum yolunda başlangıç safhasında enfeksiyon tespit edilmiş olup, yakından izlem amacıyla tedavisine Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
09 Ocak 2017 Pazartesi11 R.Ahir 1438
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Kahraman'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.
İsmail Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
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