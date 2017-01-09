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Provokasyonda CHP parmağı

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Provokasyonda CHP parmağı
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen anayasa değişiklik teklifini protesto etmek isteyen çeşitli gruplara polis, izin vermedi.
Provokasyonda CHP parmağı Provokasyonda CHP parmağı Provokasyonda CHP parmağı

Meclis Genel Kurulu'nda yeni anayasa görüşmeleri sürerken Meclis'in dışında provokasyonlar yaşandı. 

Meclis'in kapısı önünde açıklama yapmak isteyen CHP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu, STK üyeleri ve avukatlardan oluşan grup polise saldırmak istedi ve içlerinden bazı provokatörler ağır hakaretlerde bulundular.

CHP ALTINDAĞ İLÇE BAŞKANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan görüntüdeki kişinin önce sivil polis olduğu sanıldı ve sosyal medyada güvenlik güçlerine yönelik tepki dolu mesajlar paylaşıldı. Fakat gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu açıklayarak yaşanan olayı anlattı:

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