09 Ocak 2017 Pazartesi11 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:18İkindi 15:39Akşam 18:01Yatsı 19:27
    • 5°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 77.394 0.37
  • Altın: 141,097 2.57
  • Dolar: 3,7135 2.29
  • Euro: 3,9271 2.44

Avrupa ülkesinde polise 'İslam' çağrısı

»
Avrupa ülkesinde polise 'İslam' çağrısı
Fransa Sınır Güvenliği Polisi Genel Müdürlüğünden iç yazışma şeklinde tüm çalışanlara gönderilen bir e-postada, İslam dininden Avrupa'nın kanseri şeklinde bahsedildiği ortaya çıktı
Avrupa ülkesinde polise 'İslam' çağrısı Avrupa ülkesinde polise 'İslam' çağrısı Avrupa ülkesinde polise 'İslam' çağrısı

Fransa'da artan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtı saldırılar endişe yaratırken, Fransız Sınır Güvenliği Polisi Genel Müdürlüğü'nden tüm çalışanlara gönderilen bir e-postanın içeriğinin yayınlanması büyük tepki topladı.

SKANDAL E-POSTA

Ulusal TMC kanalında yayınlanan Quotidien isimli programda, Fransız Sınır Güvenliği Polisi Genel Merkezi'nden tüm çalışanlara gönderilen bir e-postaya yer verildi. Geçen yıl gönderilen e-postanın ekim ayında aynı kurumda çalışan bir görevli tarafından ekran fotoğrafının alındığı ve içeriğinin paylaşıldığı belirtildi.

İSLAM'A VE MÜSLÜMANLARA AĞIR HAKARET

Programın siyasi danışmanlarından Azzedine Ahmed-Chaouch, tüm çalışanlara gönderilen e-postada "İslam Avrupa'nın kanseridir", "Fransa hiç bu kadar ağır hasta olmamıştı", "Müslümanlar metastazdırlar" şeklinde ırkçı ve İslam karşıtı mesajların yer aldığını belirterek, "Müslümanlara hakaret içeren cümlelerle dolu e-posta hakkında soruşturma açıldığını" söyledi.

"İSLAM'IN YAYILMASINI ÖNLEYİN"

Skandal e-postada "Herkesin, tüm imkanları kullanarak İslam'ın Fransa'da ve Avrupa'da yayılmasına karşı durması" çağrısı da yapılırken, konuyla ilgili Fransız Polis Teşkilatı tarafından soruşturma açıldığı ve e-postayı gönderen görevlinin tesbit edildiği belirtildi.

Skandal e-postayı gönderen kişinin kimliği ve bir ceza alıp almadığı açıklanmazken, programda Sınır Güvenliği Polisi tarafından bir göçmen sorgu merkezine asılan ırkçı ifadelerle dolu afişe de yer verildi.

Fransa Sınır Güvenliği Polisi, son dönemde göçmenler ve mültecilere uygulanan şiddet görüntüleri ile gündeme geliyor.

Paris'te sokakta barınan göçmenlere aşırı soğuklar nedeniyle yardımseverler tarafından dağıtılan battaniyeleri zorla almaya çalışan polislerin görüntüleri de son günlerde dünya basınında yer almıştı.

Fransa'da ırkçı ve İslam karşıtı saldırı ve söylemlerdeki artış, birçok uluslararası kuruluş tarafından tepki çekmiş, gelişmelerin endişe ile takip edildiği belirtilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsrail skandal projeyi hızlandırıyorİsrail skandal projeyi hızlandırıyorİsrail Savunma Bakanlığının, Gazze'nin etrafına beton duvar inşa edilmesi için gerekli olan bütçeyi onayladığı bildirildi.
Avrupa ülkesinde polise 'İslam' çağrısıAvrupa ülkesinde polise 'İslam' çağrısıFransa Sınır Güvenliği Polisi Genel Müdürlüğünden iç yazışma şeklinde tüm çalışanlara gönderilen bir e-postada, İslam dininden Avrupa'nın kanseri şeklinde bahsedildiği ortaya çıktı
O ülkede 1 milyondan fazla kadın dul kaldı!O ülkede 1 milyondan fazla kadın dul kaldı!Irak'ta 2016 yılı verilerine göre boşanma veya eşinin vefat etmesi sonucu dul kalan kadın sayısının 1 milyonu aştığı bildirildi.
Nijerya'da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı varNijerya'da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı varNijerya'nın Borno eyaletinde meydana gelen iki ayrı canlı bomba eyleminde en az 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Türk avukatlar şeriat mahkemesinde beraat ettiTürk avukatlar şeriat mahkemesinde beraat ettiBirleşik Arap Emirlikleri’ne giden ve Emir’i dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanan Avukat Vahit Aykut Ergil (78) ile tercümanlık yapan İstanbul Barosu Dış İlişkiler Başkanı Avukat Metin Uraçin 74 gün sonra beraat etti.
Obama'dan Trump'a uyarıObama'dan Trump'a uyarıObama, görevini devredeceği Donald Trump'ı, Beyaz Saray'ı 'aile şirketi yönetir gibi' yönetmeye çalışmaması konusunda uyardı.
  • Esed açıkladı: HAZIRIM!09 Ocak 2017 Pazartesi 09:46
  • Tayvan'da 2 binden fazla tavuk itlaf edildi!09 Ocak 2017 Pazartesi 09:03
  • İsrailli diplomattan İngiliz parlamenterlere kumpas planı08 Ocak 2017 Pazar 23:43
  • Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti08 Ocak 2017 Pazar 21:05
  • ABD'ye sert mesaj: Her şeyi açıkla!08 Ocak 2017 Pazar 21:03
  • İsrail'de saldırı! Kamyonla kalabalığa daldı08 Ocak 2017 Pazar 15:25
  • İran'dan kritik 'Türkiye' açıklaması08 Ocak 2017 Pazar 15:00
  • İran'dan flaş Türkiye açıklaması!08 Ocak 2017 Pazar 12:28
  • Merkel'in yardımcısından itiraf gibi açıklama08 Ocak 2017 Pazar 10:25
  • Müslümanlara hakaret eden vekil cezaya çarptırıldı08 Ocak 2017 Pazar 09:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri