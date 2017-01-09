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İsrail skandal projeyi hızlandırıyor

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İsrail skandal projeyi hızlandırıyor
İsrail Savunma Bakanlığının, Gazze'nin etrafına beton duvar inşa edilmesi için gerekli olan bütçeyi onayladığı bildirildi.
İsrail skandal projeyi hızlandırıyor İsrail skandal projeyi hızlandırıyor İsrail skandal projeyi hızlandırıyor

İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze'deki "tünel sorununu" bitirmek amacıyla etrafına beton duvar örülmesi için belirlenen bütçeyi onayladı.

Gazetenin haberinde, 4,34 milyar şekele (yaklaşık 1,130 milyar dolar) mal olacak proje kapsamında yapılması planlanan duvarların yüksek teknoloji ile güçlendirileceği, saldırı ve savunma araçlarıyla donatılacağı ve yerin altından örülmeye başlanacağına dikkat çekildi.

Duvarın 64 kilometre uzunluğa sahip olacağı belirtilen haberde ayrıca, projenin birkaç ay içinde başlayıp, iki yıl içinde de tamamlanacağı kaydedildi.

İsrail'in yer altından duvar inşası projesinin, Gazze sınırına 1994 ve 2005'te tel örgü çekmesinin ardından, tünellerle mücadele için getirilen üçüncü sistem olacağı belirtilmişti.

UTANÇ DUVARI

Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayıran ve illegal olarak kabul edilen Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) da 2000 yılında başlayan ikinci İntifada'nın ardından inşa edilmeye başlanmıştı.

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