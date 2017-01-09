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İngiliz hastaların hastanede ölüm sebebi şaşırttı

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İngiliz hastaların hastanede ölüm sebebi şaşırttı
The Sun gazetesi, ülkedeki hastane ve bakımevlerinde günde en az 2 kişinin açlık ve susuzluktan öldüğünü öne sürdü.
İngiliz hastaların hastanede ölüm sebebi şaşırttı İngiliz hastaların hastanede ölüm sebebi şaşırttı İngiliz hastaların hastanede ölüm sebebi şaşırttı

İngiltere'deki hastane ve bakımevlerinde günde en az 2 kişinin açlık ve susuzluktan öldüğü iddia edildi.

"HASTANELERDE AÇLIKTAN VE SUSUZLUKTAN ÖLÜYORLAR"

İngiliz The Sun gazetesinde "özel" ibaresiyle yayımlanan haberde, 2015 yılında ülke genelindeki hastane veya bakımevlerindeki yataklarında hayatını kaybeden 856 kişinin ölüm belgelerinde, "ölüm sebebi" kısmında "yetersiz beslenme veya sıvı kaybı" yazılı olduğu bildirildi.

DAHA ÇOK SIVI KAYBINDAN

Gazete, 2015 yılında hastanelerdeki 297 kişinin açlıktan ve 429'unun da susuzluktan öldüğünü öne sürerken, bakımevlerinde açlıktan ölenlerin sayısının 54, susuzluktan ölenlerin sayısının da 76 olduğunu kaydetti.

"SAĞLIK GÖREVLİLERİ HASTALARI BESLEMEYİ UNUTUYOR"

Haberde, özellikle yaşlı hastaların bazı hastalıkları sebebiyle yeme-içme kabiliyetlerini kaybetmesi ve sağlık görevlilerinin de yoğun mesai saatlerinden dolayı hastalarla yeteri kadar yakından ilgilenmediği, hastaları beslemeyi unuttuklarına vurgu yapıldı.

"İNGİLİZ HÜKÜMETİ SAĞLIK ALANINA EĞİLMELİ"

Bu arada, yaşlı nüfusla ilgili çalışmalarda bulunan "Age UK" adlı dernekten konuya ilişkin yapılan açıklamada, hükümetin sağlık alanına eğilmesi için çağrıda bulunuldu.

"BU KORKUNÇ"

Dernek açıklamasında, "Hastane ve bakımevlerindeki yaşlıların yeteri kadar beslenemediği ya da sıvı alamadığı için öldüğünü düşünmek korkunç." ifadelerine yer verildi.

TIP BİRLİĞİ: DEVLETTEN YETERLİ PARA GELMİYOR

Britanya Tıp Birliğinin açıklamasında da sağlık ve sosyal hizmetlere yönelik yetersiz fon ile sürekli artış gösteren hasta sayısından dolayı sağlık hizmetlerinin birçok sorunla mücadele ettiği hatırlatılarak, "Başbakan göreve geldiğinden bu yana, sağlık hizmetlerinin karşı karşıya olduğu durumu kavradığına dair bir ibare görmedik." eleştirisine yer verildi.

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