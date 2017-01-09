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Bakan Bozdağ: Atatürk anayasasını getiriyoruz

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TBMM'de süren yeni anayasa görüşmeleri kapsamında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuştu.
Bakan Bozdağ: Atatürk anayasasını getiriyoruz
Bakan Bozdağ: Atatürk anayasasını getiriyoruz Bakan Bozdağ: Atatürk anayasasını getiriyoruz Bakan Bozdağ: Atatürk anayasasını getiriyoruz

TBMM Genel Kurulu'nda yeni anayasa görüşmeleri sırasında hükümet adına konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir. 1921-1924 anayasalarına, partili cumhurbaşkanlığına dönmektir. Siz Atatürk'ün anayasasına karşı çıkıyorsunuz" dedi.

MUSTAFA KEMAL VE İNÖNÜ DE PARTİLİYDİ

CHP'li ve HDP'li isimlerin kürsüde yaptığı eleştirilere değinen Bozdağ, partili cumhurbaşkanlığı sistemini savunurken, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İsmet İnönü'yü örnek gösterdi. Atatürk ve İnönü'nün de partili ve cumhurbaşkanı olduklarını ifade eden Bozdağ şöyle konuştu:

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk partili mi? Partili. Milletvekili mi? Milletvekili. Genel  Başkan mı? Genel Başkan. Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı.

İsmet İnönü partili mi? Partili. Milletvekili mi? Milletvekili. Genel Başkan mı? Genel Başkan. Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı. 

Ne oldu? Tarafsızlıklarına halel mi geldi? 

Milletvekilleri partili. Milletin tamamını temsil ediyor mu? Ediyor.

Bakanlar partili. Milletin tamamının bakanı mı? Evet bakanı.

Başbakan, partili. Milletin tamamının başbakanı olarak çalışabiliyor mu? Çalışabiliyor. 

Meclis Başkanı, belediye meclisi, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları partili. Herkesin başkanı, herkesin meclis üyesi olarak çalışabilecek, ama Türkiye'nin cumhurbaşkanı partili olursa kıyamet kopacak. Böyle bir çelişki olabilir mi?

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