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Dünyada yılın en iyi fubolcusu belli oldu

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Dünyada yılın en iyi fubolcusu belli oldu
FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü'nü Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.
Dünyada yılın en iyi fubolcusu belli oldu Dünyada yılın en iyi fubolcusu belli oldu Dünyada yılın en iyi fubolcusu belli oldu

FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü'nü Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.

FIFA 2016 yılın en iyi futbolcusu bu akşam İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen ödül gecesinde seçildi. 2016 yılının en iyi futbolcusu ödülünü Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı. Rakipleri Lionel Messi ve Antonie Greizman’ı geride bırakan Ronaldo, 2016’da takımı Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Portekiz Milli Takımı ile Euro 2016 birinciliği kazanarak tarihe geçti.

Ödül sonrası kısa bir konuşma yapan Cristiano Ronaldo, "İnanılmaz.Takım arkadaşlarıma ve teknik direktörlerime teşekkür ediyorum. Onlarsız başaramazdım. Barcelona'dan bazı oyuncular burada olamadığı için üzgünüm. Ancak neden burada olamadıklarını anlıyorum" dedi.

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