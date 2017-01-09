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ABD: Kampı basıp birçok militanı öldürdük!

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ABD: Kampı basıp birçok militanı öldürdük!
ABD, Suriye’nin Deyr ez-Zor kenti yakınlarında DEAŞ örgütüne ait bir kampı basıp birçok militanı öldürdüğü bildirildi.
ABD: Kampı basıp birçok militanı öldürdük! ABD: Kampı basıp birçok militanı öldürdük! ABD: Kampı basıp birçok militanı öldürdük!

DEAŞ liderlerine karşı stratejik operasyonlar yapmak üzere bölgeye konuşlandırılan ABD özel harekat biriminin, Suriye’nin Deyr ez-Zor kenti yakınlarında örgüte ait bir kampı basıp birçok militanı öldürdüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Deniz Albay Jeff Davis, ABD’nin Suriye ve Irak’taki operasyonları ile ilgili soruları yanıtladı.

DAVİS: DEAŞ ÜYESİ TUTUKLAMADIK

Davis, ABD’nin 2015 yılında Suriye ve Irak’ta DEAŞ liderlerine karşı stratejik operasyonlar yapmak üzere bölgeye gönderdiği özel harekat biriminin dün Deyr ez-Zor’da DEAŞ ait bir kampa saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı ancak bazı haberlerde belirtildiği gibi herhangi bir DEAŞ üyesinin tutuklanmadığını söyledi.

Özel harekat biriminin operasyonları ile ilgili detayları paylaşmayacağını ifade eden Davis, söyle devam etti.

DEAŞ LİDERLERİNE YÖNELİK OPERASYON

"Deyr ez-Zor yakınlarında bir operasyon olduğunu teyit edebilirim. DEAŞ liderlerine yönelik bir operasyondu.

"YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Koalisyon, DEAŞ liderlerini takip etmeye devam edecektir. Operasyonla ilgili detayları paylaşmayacağım ama bu operasyonlar rutin operasyonlar, daha önce yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

RAKAMLAR ABARTILI

Operasyonu başarılı olarak tanımlayan sözcü "Tutuklama söz konusu değil. Haberlerde verilen rakamlar abartılı." ifadesini kullandı.

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